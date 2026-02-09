Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой номер региона у Санкт-Петербурга?
Какой номер региона у Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 9 февраля 2026 14:55
 Проверено редакцией
такси, номер
Какой номер региона у Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Санкт-Петербург имеет несколько кодов региона, которые используются в различных системах. Основной код — 78, но также применяются 98, 178 и 198.

Почему у Санкт-Петербурга несколько кодов?

Это связано с тем, что со временем количество зарегистрированных транспортных средств в регионе растёт, и комбинации букв и цифр в номерах начинают исчерпываться. Когда это происходит, вводятся дополнительные коды. Так, код 98 начали использовать в Санкт-Петербурге с 2004 года, а 178 и 198 — позднее.

Где используются эти коды?

Они применяются, например, на автомобильных номерах. В правой части номерного знака после букв «RUS» указывается код региона, который помогает определить место регистрации транспортного средства.

Интересно, что коды регионов распределяются по алфавитному принципу. Например, 01 — это Республика Адыгея, а 89 — Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако в случае с Санкт-Петербургом (код 78) алфавитный порядок не соблюдается из-за исторических изменений в административно-территориальном делении.

Автор:
Пономарева Дарина
