Какой номер региона у Санкт-Петербурга?

Санкт-Петербург имеет несколько кодов региона, которые используются в различных системах. Основной код — 78, но также применяются 98, 178 и 198.

Почему у Санкт-Петербурга несколько кодов?

Это связано с тем, что со временем количество зарегистрированных транспортных средств в регионе растёт, и комбинации букв и цифр в номерах начинают исчерпываться. Когда это происходит, вводятся дополнительные коды. Так, код 98 начали использовать в Санкт-Петербурге с 2004 года, а 178 и 198 — позднее.

Где используются эти коды?

Они применяются, например, на автомобильных номерах. В правой части номерного знака после букв «RUS» указывается код региона, который помогает определить место регистрации транспортного средства.