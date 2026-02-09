Новая ловушка для самозанятых Петербурга: фейковый видеочат и украденные данные

В Санкт-Петербурге самозанятых предупредили о свежей афере мошенников. Преступники выходят на связь в мессенджере, выдавая себя за знакомого или будущего заказчика, и предлагают поговорить о работе.
Затем они ссылаются на неполадки с обычным видеочатом и советуют перейти на другой сервис, присылая вредоносную ссылку на поддельный сайт.
При попытке авторизоваться с логином и паролем злоумышленники мгновенно крадут эти данные, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Для защиты рекомендуется применять разные пароли на каждом сервисе и обязательно включать двухфакторную аутентификацию.