Городовой / Город / Новая ловушка для самозанятых Петербурга: фейковый видеочат и украденные данные
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько ехать на поезде от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Если у спатифиллума сохнут кончики листьев - сразу же: 1 трюк с горшком остановит процесс навсегда Полезное
Джон Дуран в «Зените»: клуб арендовал колумбийца Город
Когда в Санкт-Петербурге отключают отопление? Вопросы о Петербурге
Забудьте про фарш и ветчину: для блинов есть начинка лучше - просто тает во рту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Новая ловушка для самозанятых Петербурга: фейковый видеочат и украденные данные

Опубликовано: 9 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Новая ловушка для самозанятых Петербурга: фейковый видеочат и украденные данные
Новая ловушка для самозанятых Петербурга: фейковый видеочат и украденные данные
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

В Санкт-Петербурге самозанятых предупредили о свежей афере мошенников. Преступники выходят на связь в мессенджере, выдавая себя за знакомого или будущего заказчика, и предлагают поговорить о работе.

Затем они ссылаются на неполадки с обычным видеочатом и советуют перейти на другой сервис, присылая вредоносную ссылку на поддельный сайт.

При попытке авторизоваться с логином и паролем злоумышленники мгновенно крадут эти данные, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Для защиты рекомендуется применять разные пароли на каждом сервисе и обязательно включать двухфакторную аутентификацию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью