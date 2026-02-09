Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда в Санкт-Петербурге отключают отопление?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько ехать на поезде от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Если у спатифиллума сохнут кончики листьев - сразу же: 1 трюк с горшком остановит процесс навсегда Полезное
Джон Дуран в «Зените»: клуб арендовал колумбийца Город
Забудьте про фарш и ветчину: для блинов есть начинка лучше - просто тает во рту Полезное
Усадьбу Хрущёва в Петергофе продают за 69 млн Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Дом
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда в Санкт-Петербурге отключают отопление?

Опубликовано: 9 февраля 2026 15:50
 Проверено редакцией
батарея, отопление
Когда в Санкт-Петербурге отключают отопление?
Global Look Press/Victor Lisitsyn

Вопрос о том, когда в Санкт‑Петербурге отключат отопление, каждый весну волнует горожан не меньше прогноза погоды. Ответ, как водится, кроется в нормативах — и в капризах северо‑западного климата.

По закону, отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C и выше в течение пяти дней подряд. Это правило прописано в постановлении правительства РФ и работает как термостат для целого города: пока весна не докажет свою устойчивость, батареи остаются тёплыми.

В Петербурге этот момент обычно наступает в середине–конце мая. Например, в последние годы отключение приходилось на промежутки между 13 и 25 мая. Но точные даты год от года меняются — всё зависит от того, как быстро весна возьмёт верх над остатками холодов.

Как это происходит на практике? Метеорологические станции города круглосуточно фиксируют температуру. Данные поступают в профильные ведомства, которые следят за выполнением «пятидневного порога». Когда норматив выполнен, администрация выпускает соответствующее распоряжение — и теплоснабжающие организации начинают поэтапно отключать отопление в жилых домах, школах, больницах и офисах.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью