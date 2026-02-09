Когда в Санкт-Петербурге отключают отопление?

Вопрос о том, когда в Санкт‑Петербурге отключат отопление, каждый весну волнует горожан не меньше прогноза погоды. Ответ, как водится, кроется в нормативах — и в капризах северо‑западного климата.

По закону, отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C и выше в течение пяти дней подряд. Это правило прописано в постановлении правительства РФ и работает как термостат для целого города: пока весна не докажет свою устойчивость, батареи остаются тёплыми.

В Петербурге этот момент обычно наступает в середине–конце мая. Например, в последние годы отключение приходилось на промежутки между 13 и 25 мая. Но точные даты год от года меняются — всё зависит от того, как быстро весна возьмёт верх над остатками холодов.

Как это происходит на практике? Метеорологические станции города круглосуточно фиксируют температуру. Данные поступают в профильные ведомства, которые следят за выполнением «пятидневного порога». Когда норматив выполнен, администрация выпускает соответствующее распоряжение — и теплоснабжающие организации начинают поэтапно отключать отопление в жилых домах, школах, больницах и офисах.

