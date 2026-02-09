Забудьте про фарш и ветчину: для блинов есть начинка лучше - просто тает во рту

Не всем хозяйкам нравится подавать на Масленицу обычные блины, поэтому они стараются подобрать для угощения различные начинки. Можно сделать блины с сыром, ветчиной или фаршем, но есть более оригинальный вариант. Кулинарный портал «Аймкук» поделился рецептом начинки для блинов из крабовых палочек.
Начинка из крабовых палочек получается сочной и сытной, поэтому блинами удастся накормить всю семью. На приготовление уйдут считанные минуты, при этом съедаться такая вкуснятина будет еще быстрее.
Ингредиенты:
- сыр твердый – 200 г;
- крабовые палочки – 1 упаковка;
- сливочное масло – 50 г.
Как готовить
Удаляем пленку с крабовых палочек. Мелко нарезаем их с помощью ножа. При наличии блендера задача заметно упростится, но не стоит превращать ингредиент в «пыль». Крабовые палочки должны чувствоваться в начинке.
Сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем его с крабовыми палочками. Нагреваем масло на водяной бане до жидкого состояния, остужаем. Далее добавляем его в начинку. Соль не понадобится из-за сыра.
Заранее жарим блины, после чего заворачиваем в каждый достаточное количество начинки. Перед подачей нужно погреть блины в микроволновке или на сковороде. Это необходимо для расплавления сыра.
Полезный лайфхак
Жарьте блины на хорошо прогретой сковороде, иначе они будут рваться. Эластичность тесту придаст картофельный крахмал. Хватит одной чайной ложки этого ингредиента.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить блины со сливочной начинкой.