Усадьбу Хрущёва в Петергофе продают за 69 млн

В Петергофе выставили на аукцион историческую усадьбу, сообщает «Деловой Петербург». Два здания, возведённые во второй половине XIX века и принадлежавшие меценату Ивану Хрущёву, имеют статус объектов культурного наследия, как указано в материалах торгов.
Общая площадь построек составляет примерно 470 м², они находятся на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы.
В 2008–2009 годах их полностью отреставрировали в рамках проекта по строительству гостиницы «Новый Петергоф» на прилегающем участке.
Торги запланированы на конец текущей недели на платформе Российского аукционного дома (РАД), стартовая стоимость лота — 69,2 млн рублей.
В описании на сайте РАД отмечается высокая инвестиционная привлекательность объектов благодаря их расположению в сердце Петергофа, где можно воплотить проекты вроде сувенирных магазинов, торговых точек или гостиничного комплекса.