Усадьбу Хрущёва в Петергофе продают за 69 млн

Опубликовано: 9 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Петергофе выставили на аукцион историческую усадьбу, сообщает «Деловой Петербург». Два здания, возведённые во второй половине XIX века и принадлежавшие меценату Ивану Хрущёву, имеют статус объектов культурного наследия, как указано в материалах торгов.

Общая площадь построек составляет примерно 470 м², они находятся на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы.

В 2008–2009 годах их полностью отреставрировали в рамках проекта по строительству гостиницы «Новый Петергоф» на прилегающем участке.

Торги запланированы на конец текущей недели на платформе Российского аукционного дома (РАД), стартовая стоимость лота — 69,2 млн рублей.

В описании на сайте РАД отмечается высокая инвестиционная привлекательность объектов благодаря их расположению в сердце Петергофа, где можно воплотить проекты вроде сувенирных магазинов, торговых точек или гостиничного комплекса.

Юлия Аликова
