Пару горстей в банку - и рассада прет как угорелая: стебли крепче стали и не вытягиваются

Оказывается, из обычного черствого хлеба можно приготовить сверхполезный настой для рассады. Рецептом поделились эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».
Польза хлебного настоя для рассады
Хлеб – ферментированный продукт. Попадая в воду, дрожжи и полезные бактерии вновь оживают и начинают работать на полную мощность. Дрожжи и бактерии выделяют азот, благодаря которому листья остаются зелеными, а зеленая масса резко идет в рост.
В составе хлебного настоя есть калий и фосфор. Этот макроэлемент укрепляет иммунитет растений: их стебли становятся прочными и крепкими. А фосфор ответственен за нормальный рост и развитие корней. Дрожжи насыщают рассаду гормонами ауксина и цинком – вместе эти вещества способствуют бурному росту корневой системы.
Способ приготовления
Возьмите 3-литровую банку и хлебные остатки. Заполните треть банки хлебом и полностью залейте теплой водой. Кипяток использовать нельзя, иначе дрожжи погибнут, так и не успев принести пользу рассаде.
Накройте банку крышкой и оставьте настой настаиваться на пару дней при температуре от +20 до +25 °C. Как только появились пена и кисловатый запах – настой готов к использованию.
Как использовать
Процедите настой через марлю и разбавьте его: на 1 стакан настоя уйдет 10 л воды.
Как только у рассады появятся 2-3 настоящих листочка, ее можно подкармливать. Повторяйте процедуру каждые две недели.
Хранить настой нужно в холодильнике максимум неделю. Будете держать его дольше – бактерии начнут перекисать.
