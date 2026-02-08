Городовой / Полезное / 1 ложка на губку – и кухонные шкафчики не узнать: ни липкого жира, ни грязи – сияют чистотой как новые
1 ложка на губку – и кухонные шкафчики не узнать: ни липкого жира, ни грязи – сияют чистотой как новые

Опубликовано: 8 февраля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как отмыть кухонные шкафчики от жирного налета: секрет в 1 ингредиенте 

Кухонные шкафчики покрываются жирными брызгами и липким налетом просто с космической скоростью. Отмыть их до сияющей чистоты бывает довольно трудно. Тем более, если не хочется использовать покупную бытовую химию. Но не стоит печалиться. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым, "народным" и рабочим способом чистки кухонных фасадов. Станут как новые: ослепят чистотой.

Рецепт чистящего раствора

В первую очередь нужно приготовить моющий состав. Для этого потребуется:

  • нашатырный спирт – 1 столовая ложка;
  • теплая вода – 1 литр.

Все хорошо перемешать.

Чистка кухонных фасадов

Затем нужно взять губку или зубную щетку, смочить в растворе и помыть кухонные шкафчики. На проблемных участках состав можно выдержать 5 минут. После вытереть все насухо. От липкого жира и налета не будет и следа. Результат приятно удивит.

Личный опыт хозяек

Интернет-пользователи поблагодарили Марину Жукову за совет и поделились собственными способами чистки кухонных шкафчиков:

"Растворяю в горячей воде капсулу для посудомоечной машины, переливаю раствор в бутылку с распылителем, и все мою этим средством. Результат всегда радует".

"Хозяйственное мыло тоже хорошо отмывает. Губку мылю, наношу на шкафчики, оставляю на минут 5 для взаимодействия, а потом протираю чистой влажной тряпкой".

"А я чищу фасады стеклоочистителем".

Ранее мы сообщали, как отмыть сковороду от векового нагара.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
