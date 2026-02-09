1 шт. в таз – и ковер как новый: от многолетней грязи и пятен не осталось и следа

Ковер есть в доме у многих. Ведь он создает атмосферу уюта и тепла, что особенно важно в холодное время года. Однако со временем любое ковровое покрытие требует чистки: ведь на нем появляются пятна и серый налет. Как исправить ситуацию, не обращаясь к услугам химчистки, рассказала эксперт по домоводству Марина Жукова.

Рецепт моющего состава

В первую очередь нужно приготовить моющий состав. Для этого потребуется:

нашатырный спирт – 2 столовые ложки;

уксус 9% – 2 столовые ложки;

таблетка для посудомоечной машины – 1 шт.;

теплая вода – 2-3 литра.

Перечисленные ингредиенты необходимо смешать в тазу.

Чистка ковра

Затем взять щетку и шаг за шагом почистить ковер, втирая моющий раствор в ворс. Результат будет виден сразу. Ковровое покрытие моментально посвежеет, а неприятный запах исчезнет. Затем нужно "пройтись" по ковру щеткой с чистой водой и хорошо его просушить. На проблемных участках можно оставить состав на 10-15 минут для взаимодействия. В результате пятна исчезнут.

Личный опыт хозяек

Интернет-пользователи поблагодарили Марину Жукову за совет и поделились собственными способами чистки ковра:

"Я на глаз на полтора литра воды наливаю немного фейри и нашатырного спирта. Чищу ковер щеткой небольшими участками в разных направлениях, протираю их сухой тряпкой, чтобы ковер не был мокрым. Через короткое время он уже сухой. Ведь ковер чистишь, а не мочишь. Так чищу уже более 20 лет. У меня все ковры чистые и в хорошем состоянии". "Большое спасибо! Почистила таким способом диван, вместо таблетки для посудомоечной машины взяла 1 столовую ложку фейри. Все пятна удалились и сэкономила столько денег на химчистке, а с учетом, что буду делать это не раз, то экономия очень значительная!"

