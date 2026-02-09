Городовой / Город / Вековой максимум: область 4366 на Солнце достигла 66 вспышек класса M
Вековой максимум: область 4366 на Солнце достигла 66 вспышек класса M

Опубликовано: 9 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Активный регион Солнца №4366 побил рекорд XXI века по числу мощных вспышек, заявили эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно обновленному каталогу NOAA, видимая с Земли область 4366 получила зачет сразу трех вспышек класса M — теперь на ее счету 66 таких событий, уточнили ученые в своем Telegram-канале.

Ранее лидерство держала область 3664 с 64 вспышками класса M и выше. Она же спровоцировала самую сильную магнитную бурю на Земле за два десятилетия.

За три дня до этого, после 63 вспышек, активность 4366 внезапно затихла, что заставило специалистов усомниться в возможности нового рекорда.

Вспышки на Солнце делят по силе рентгеновского излучения на классы A, B, C (слабые), M (средние) и X (самые мощные); сильные из них способны генерировать геомагнитные бури, сбивающие энергосистемы, спутники и даже маршруты миграции животных.

Автор:
Юлия Аликова
