Какова численность населения Санкт-Петербурга?
Вопросы о Петербурге

Какова численность населения Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 9 февраля 2026 12:55
 Проверено редакцией
лди, автобус, невский проспект
Какова численность населения Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

По данным Росстата, на 1 января 2025 года численность населения Санкт-Петербурга составляла 5 652 922 человека. Город — третий по численности населения в Европе (после Москвы и Лондона) и самый северный в мире с населением более 1 миллиона человек.

Санкт-Петербург стал городом-миллионником в 1888 году и с тех пор не терял этот статус. Численность населения менялась в зависимости от исторических событий.
В 2013 году население Питера превысило 5 миллионов человек. В последние годы наблюдается отрицательная динамика, но она не является критичной благодаря притоку новых жителей.

Ключевым фактором роста населения остаётся миграция. По итогам 2024 года миграционный прирост составил 70,5 тысячи человек — в 7,2 раза больше, чем в 2023 году.

Какой прогноз по численности населения Питера?

Согласно стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, ожидается рост населения до 5,83 миллиона человек. Прогноз учитывает естественный и миграционный прирост. При этом миграция останется ключевым драйвером увеличения численности горожан, так как естественный прирост остаётся низким.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
