Исчезла за одну ночь? Правда и миф о Нарвской станции Петербурга

Опубликовано: 25 декабря 2025 12:15
Нарвская
Исчезла за одну ночь? Правда и миф о Нарвской станции Петербурга
Городовой ру

Внизу под площадью Стачек хранится след истории, которого официально никогда не было.

Нарвская — одна из тех станций Петербургского метро, к которой приклеилось прошлое, которого как будто и не было.

Полвека пассажиры спорят: существовала ли здесь "Сталинская" — станция, исчезнувшая через год после открытия? Или это красивая городская легенда, выросшая на пустом месте?

Откуда взялась "Сталинская"

Когда станцию открыли в ноябре 1955 года, торец центрального зала украшала большая мозаика с портретом Сталина. Она действительно существовала — и после ХХ съезда КПСС в 1956-м стала неуместным пережитком. В 1961 году панно сняли, а место зашили белой плиткой. Пустая стена, где был образ вождя, и стала источником мифа: мол, была "Сталинская", а исчезла без следа.

Что говорит история

По документам — станция должна была называться "Площадь Стачек" или "Нарвские ворота". Вариант "Сталинская" в проекте не существовал. Но мозаика и стиль оформления — монументальные колонны, аллегории труда и побед — сделали версию о переименовании почти правдоподобной.

Легенда, которой хочется верить

Сегодня многие уверены: "Сталинская" была, и её убрали в одну ночь. Это красиво, драматично и вписывается в эпоху. И Нарвская действительно хранит следы времени — не в названии, а в ощущении тяжёлой, выверенной архитектуры, которая говорит громче табличек.

Легенда остаётся. А факт таков: станция всегда была Нарвской — но смотрела на мир глазами Сталина.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
