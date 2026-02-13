Как называется аэропорт в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге главный и единственный международный аэропорт — «Пулково».

В Санкт‑Петербурге главный и единственный международный аэропорт — «Пулково» (LED по классификации IATA).

«Пулково» — один из крупнейших авиаузлов России: по пассажиропотоку он стабильно держится в топ‑3 после московских Шереметьево и Домодедово. Аэропорт Санкт-Петербурга обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Маршрутная сеть включает популярные направления в России, страны СНГ, Европы, Азии и другие регионы.

Интересные факты, которые вы, возможно, не знали

Историческое имя. Аэропорт носит имя великого учёного — с 2018 года он официально называется «Пулково имени Фёдора Достоевского». Это результат всероссийского проекта «Великие имена России», где жители выбирали новые названия для аэропортов. Для Петербурга вариант с Достоевским набрал больше всего голосов.

Две взлётно‑посадочные полосы. В «Пулково» работают две ВПП длиной 3 900 м и 3 397 м. Они позволяют принимать практически все типы воздушных судов — от компактных региональных самолётов до гигантских Airbus A380.

Архитектурная визитка. Терминал, который мы видим сегодня, открылся в 2013 году. Его спроектировало известное британское бюро Grimshaw Architects. Характерная «волнистая» крыша и панорамные окна создают ощущение простора и света — архитекторы вдохновлялись петербургскими каналами и небесной линией города.

Экологические инициативы. «Пулково» активно внедряет «зелёные» технологии: использует светодиодное освещение, сортирует отходы, а часть энергии получает от возобновляемых источников. В 2022 году аэропорт получил международный сертификат экологичности.

