Городовой / Вопросы о Петербурге / Как называется аэропорт в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мировая знаменитость претендует на руководство в Михайловском театре Город
Город России, в котором ценят традиции и смелую архитектуру - любовь с первого приезда и навсегда Полезное
Фиалка начнет выпускать по 5 бутонов в день: всего 2 капли в воду – и пышные шапки видны за 1 километр Полезное
Остров Буян из сказки Пушкина - город под Казанью, построенный Иваном Грозным в XVI веке Полезное
Полрюмки на марлю - и семена прорастут за 1 ночь: рассада лезет щеткой, стебель толстый, корни мощные Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как называется аэропорт в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 13 февраля 2026 07:20
 Проверено редакцией
вывеска, пулково
Как называется аэропорт в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Санкт‑Петербурге главный и единственный международный аэропорт — «Пулково».

В Санкт‑Петербурге главный и единственный международный аэропорт — «Пулково» (LED по классификации IATA).

«Пулково» — один из крупнейших авиаузлов России: по пассажиропотоку он стабильно держится в топ‑3 после московских Шереметьево и Домодедово. Аэропорт Санкт-Петербурга обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Маршрутная сеть включает популярные направления в России, страны СНГ, Европы, Азии и другие регионы.

Интересные факты, которые вы, возможно, не знали

Историческое имя. Аэропорт носит имя великого учёного — с 2018 года он официально называется «Пулково имени Фёдора Достоевского». Это результат всероссийского проекта «Великие имена России», где жители выбирали новые названия для аэропортов. Для Петербурга вариант с Достоевским набрал больше всего голосов.

Две взлётно‑посадочные полосы. В «Пулково» работают две ВПП длиной 3 900 м и 3 397 м. Они позволяют принимать практически все типы воздушных судов — от компактных региональных самолётов до гигантских Airbus A380.

Архитектурная визитка. Терминал, который мы видим сегодня, открылся в 2013 году. Его спроектировало известное британское бюро Grimshaw Architects. Характерная «волнистая» крыша и панорамные окна создают ощущение простора и света — архитекторы вдохновлялись петербургскими каналами и небесной линией города.

Экологические инициативы. «Пулково» активно внедряет «зелёные» технологии: использует светодиодное освещение, сортирует отходы, а часть энергии получает от возобновляемых источников. В 2022 году аэропорт получил международный сертификат экологичности.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
А это правда в Петербурге? Тест на знание самых странных названий улиц города