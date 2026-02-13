Городовой / Город / Новые реалии заезда: что ждет туристов в гостиницах с марта 2026-го
Новые реалии заезда: что ждет туристов в гостиницах с марта 2026-го

Опубликовано: 13 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Некоторые изменения уже вступили в силу.

С 1 марта 2026 года в России вводятся обновленные правила резервирования отелей, согласно постановлению правительства РФ.

Часть нововведений уже работает: с осени россияне могут заселяться по загранпаспорту, а с января — по водительскому удостоверению.

Ключевые изменения

Новые нормы распространяются на все типы размещения — от гостиниц и баз отдыха до кемпингов.

Отели обязаны удерживать бронь в течение 24 часов с момента резервации до расчетного часа следующего дня, без возможности досрочной отмены.

Ранее действовало "негарантированное" бронирование, при котором номер сдавался при опоздании туриста.

Правила отмены и оплаты

При своевременной отмене до заезда турист получает полную сумму предоплаты. Если уведомление задержано или гость не явился, удерживается только плата за одни сутки.

Обязанности отелей

Отказать в заселении можно лишь с полной компенсацией расходов туриста. Гостиницы по-прежнему бесплатно вызывают скорую, выдают аптечку, доставляют почту и будят по просьбе.

С марта отменяется обязанность предоставлять кипяток, но появляется требование иметь тонометр.

Регистрация и прозрачность

Все объекты размещения обязаны зарегистрироваться в едином реестре, иначе они не смогут работать с онлайн-платформами бронирования.

В договоре должны четко указываться площадь номера, условия отмены, сроки и порядок возврата предоплаты — это повысит прозрачность рынка и защитит клиентов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
