Как говорят в Санкт-Петербурге — подъезд или парадная?

В Петербурге говорят «парадная» — и это не просто слово, а маленький культурный маркер, по которому сразу узнают местного.

В Петербурге говорят «парадная» — и это не просто слово, а маленький культурный маркер, по которому сразу узнают местного.

Почему именно «парадная»?

Корень в истории. В XIX веке в доходных домах Петербурга было принято делить входы:

парадный подъезд — для хозяев и гостей, с нарядной отделкой, лепниной, мраморными лестницами;

чёрный ход — для прислуги, доставки дров и продуктов, выхода во двор.

Со временем «парадный подъезд» в разговорной речи сократился до «парадной» — так стали называть любой главный вход в многоквартирный дом, даже если он давно утратил былую роскошь.

Что важно знать сегодня?

«Парадная» — почти исключительно петербургское явление. В Москве и большинстве других городов говорят «подъезд».

Слово живёт не только в устной речи: его можно встретить в объявлениях, соцсетях, даже в официальных документах (например, «ремонт парадных»).

В современной речи «парадная» нередко несёт оттенок ностальгии — она ассоциируется с старинными домами, чугунными перилами, витражными окнами и атмосферой старого Петербурга.

Интересные факты