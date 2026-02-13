Как говорят в Санкт-Петербурге — подъезд или парадная?

В Петербурге говорят «парадная» — и это не просто слово, а маленький культурный маркер, по которому сразу узнают местного.
Почему именно «парадная»?
Корень в истории. В XIX веке в доходных домах Петербурга было принято делить входы:
- парадный подъезд — для хозяев и гостей, с нарядной отделкой, лепниной, мраморными лестницами;
- чёрный ход — для прислуги, доставки дров и продуктов, выхода во двор.
Со временем «парадный подъезд» в разговорной речи сократился до «парадной» — так стали называть любой главный вход в многоквартирный дом, даже если он давно утратил былую роскошь.
Что важно знать сегодня?
«Парадная» — почти исключительно петербургское явление. В Москве и большинстве других городов говорят «подъезд».
Слово живёт не только в устной речи: его можно встретить в объявлениях, соцсетях, даже в официальных документах (например, «ремонт парадных»).
В современной речи «парадная» нередко несёт оттенок ностальгии — она ассоциируется с старинными домами, чугунными перилами, витражными окнами и атмосферой старого Петербурга.
Интересные факты
- Хотя слово «парадная» женского рода, оно происходит от прилагательного «парадный» (мужской род). Это редкий случай, когда существительное «самовольно» сменило род в живой речи.
- В дореволюционных домах парадные часто имели отдельные «людские» лестницы и даже маленькие лифты для подъёма еды из кухни в столовую. Сегодня об этих деталях напоминают лишь узкие проёмы и старые шахты.
- Многие петербургские парадные — настоящие галереи: жители раскрашивают стены, вешают картины, ставят цветы. В некоторых домах сохранились оригинальные витражи и камины, которые бережно реставрируют.
- Сегодня экскурсии по «непарадным» парадным (то есть тем, что сохранили исторический облик) — популярный формат. Гид ведёт группу по дворам-колодца и показывает лестницы с коваными перилами, где ещё чувствуется дух старого Петербурга.