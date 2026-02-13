Городовой / Вопросы о Петербурге / Как говорят в Санкт-Петербурге — подъезд или парадная?
Как говорят в Санкт-Петербурге — подъезд или парадная?

Опубликовано: 13 февраля 2026 10:35
 Проверено редакцией
Как говорят в Санкт-Петербурге — подъезд или парадная?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Петербурге говорят «парадная» — и это не просто слово, а маленький культурный маркер, по которому сразу узнают местного.

Почему именно «парадная»?

Почему именно «парадная»?

Корень в истории. В XIX веке в доходных домах Петербурга было принято делить входы:

  • парадный подъезд — для хозяев и гостей, с нарядной отделкой, лепниной, мраморными лестницами;
  • чёрный ход — для прислуги, доставки дров и продуктов, выхода во двор.

Со временем «парадный подъезд» в разговорной речи сократился до «парадной» — так стали называть любой главный вход в многоквартирный дом, даже если он давно утратил былую роскошь.

Что важно знать сегодня?

«Парадная» — почти исключительно петербургское явление. В Москве и большинстве других городов говорят «подъезд».
Слово живёт не только в устной речи: его можно встретить в объявлениях, соцсетях, даже в официальных документах (например, «ремонт парадных»).

В современной речи «парадная» нередко несёт оттенок ностальгии — она ассоциируется с старинными домами, чугунными перилами, витражными окнами и атмосферой старого Петербурга.

Интересные факты

  • Хотя слово «парадная» женского рода, оно происходит от прилагательного «парадный» (мужской род). Это редкий случай, когда существительное «самовольно» сменило род в живой речи.
  • В дореволюционных домах парадные часто имели отдельные «людские» лестницы и даже маленькие лифты для подъёма еды из кухни в столовую. Сегодня об этих деталях напоминают лишь узкие проёмы и старые шахты.
  • Многие петербургские парадные — настоящие галереи: жители раскрашивают стены, вешают картины, ставят цветы. В некоторых домах сохранились оригинальные витражи и камины, которые бережно реставрируют.
  • Сегодня экскурсии по «непарадным» парадным (то есть тем, что сохранили исторический облик) — популярный формат. Гид ведёт группу по дворам-колодца gefährlich и показывает лестницы с коваными перилами, где ещё чувствуется дух старого Петербурга.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
