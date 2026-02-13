Городовой / Полезное / Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта: новые сроки и порядок предоставления квитанций
Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта: новые сроки и порядок предоставления квитанций

Опубликовано: 13 февраля 2026 10:42
Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта: новые сроки и порядок предоставления квитанций
Правила оплаты ЖКУ изменятся весной 2026 года

Собственникам квартир и домов, которые ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, сообщили о грядущих изменениях в правилах расчетов. Обновленные нормы вступят в силу на всей территории России с 1 марта 2026 года и затронут два ключевых аспекта: сроки внесения платежей и порядок предоставления квитанций.

Что изменится с 1 марта?

Сейчас жильцы обязаны оплачивать коммунальные услуги до 10‑го числа каждого месяца — в случае просрочки начисляются пени. Согласно новым правилам, крайний срок оплаты сдвинется на 15‑е число месяца.

Кроме того, изменится и дата предоставления квитанций: вместо привычного срока «до 1‑го числа» счета за коммунальные услуги будут приходить не позднее 5‑го числа месяца.

Единый порядок для всех

Важное уточнение: обновленные сроки станут обязательными для всех жителей страны без исключения. Ранее собственники жилья могли корректировать даты оплаты через:

  • решение общего собрания собственников;
  • условия договора управления многоквартирным домом.

С вступлением закона в силу такая возможность будет упразднена — на всей территории РФ начнет действовать единый порядок расчетов.

Зачем нужны эти изменения?

Инициатива направлена на повышение удобства оплаты услуг ЖКХ и снижение риска начисления штрафов для ответственных плательщиков, отмечает "PrimaMedia.ru". Среди ключевых преимуществ новых правил:

  1. Синхронизация с выплатами. Сроки оплаты будут лучше соответствовать периоду получения зарплаты и пенсий большинством россиян (с 10 по 15 число).
  2. Больше времени на проверку. Дополнительные дни между получением квитанции и крайним сроком оплаты позволят:
  • внимательно изучить начисления;
  • оперативно выявить возможные ошибки;
  • при необходимости подать заявку на корректировку.

Важное примечание

Все ранее заключенные договоры и принятые собственниками решения, устанавливающие иные сроки оплаты, с 1 марта 2026 года утратят юридическую силу. На смену им придет единый общероссийский регламент расчетов за коммунальные услуги.

Ранее портал "Городовой" сообщал о лучшем способе для отопления дома.

Анастасия Чувакова
