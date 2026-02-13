Как называется картинная галерея в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге главная картинная галерея — это Государственный Эрмитаж.

В Санкт‑Петербурге главная картинная галерея — это Государственный Эрмитаж. Тот самый легендарный музей на Дворцовой площади, который многие воспринимают прежде всего как дворец с роскошными интерьерами. Но по сути это одна из крупнейших в мире художественных и культурно‑исторических коллекций — настоящая картинная галерея планетарного масштаба.

Почему Эрмитаж — больше, чем просто «дворец»

Когда говорят «картинная галерея», часто представляют зал с рядами полотен. В Эрмитаже всё иначе: живопись вплетена в архитектуру, соседствует с античными статуями, восточными коврами, европейским фарфором. Здесь картины — часть грандиозного синтеза искусств, где каждая комната рассказывает свою историю.

Пять неожиданных фактов об эрмитажной живописи

Тайные «двойники» Рембрандта. В Эрмитаже хранятся два варианта картины «Возвращение блудного сына»: основной шедевр и так называемый «ранний вариант», который долгое время считался копией. Современные исследования показали: оба написаны рукой Рембрандта, но в разное время. Это редкий случай, когда один мастер создал две версии одного сюжета.

Леонардо да Винчи за пределами Италии. Здесь находятся две картины Леонардо — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Для музея такого профиля это исключительная редкость: большинство работ да Винчи сосредоточено в европейских собраниях. Обе мадонны попали в Петербург в XIX веке и стали ядром итальянской коллекции.

Секретная «галерея копий». В XVIII веке Екатерина II заказала сотни копий с шедевров европейских мастеров (Рафаэля, Тициана, Рубенса). Эти реплики вывешивались в «запасных» залах, чтобы гости могли любоваться «всем лучшим сразу». Часть этих копий до сих пор хранится в фондах и периодически экспонируется.

Картина, которая «переехала» через океан. В 1930‑е годы советское правительство продавало шедевры из эрмитажного собрания. Так, «Поклонение волхвов» Боттичелли ушло в США (сейчас в Национальной галерее Вашингтона). Но многие сделки сорвались — например, «Даная» Тициана осталась в Петербурге благодаря вмешательству музейных хранителей.

Живопись в неожиданных местах. Не все картины висят в залах. В Парадной лестнице Нового Эрмитажа вы найдёте фрески, имитирующие картины; в Галерее истории древней живописи — масштабные панно на мифологические сюжеты. А в Лоджиях Рафаэля копии римских фресок создают иллюзию «итальянского неба» прямо в петербургском дворце.

