Кровать нынче - прошлый век: для сна найдены варианты получше, да еще и дешевле

Опубликовано: 13 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Кровать нынче - прошлый век: для сна найдены варианты получше, да еще и дешевле
Кровать нынче - прошлый век: для сна найдены варианты получше, да еще и дешевле
Legion-Media
Россияне отказываются от кровати в пользу другого места для сна

Традиционная кровать с массивным каркасом и высоким изголовьем перестает быть обязательным атрибутом спальни. По данным исследования Askona и Института человека РОМИР, около трети россиян уже сегодня выбирают для сна диван, а среди молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 58%. Параллельно набирает обороты тренд на матрасы, уложенные прямо на пол или на низкий подиум.

Владельцы малогабаритных квартир и студий первыми оценили возможность превращать спальню в гостиную за пару минут. Днем матрас сворачивают или убирают в кладовку, диван складывается, а освободившиеся квадратные метры отдают под йогу, работу или игры. Подиум с выдвижными ящиками решает проблему хранения, избавляя от громоздких шкафов.

Сторонники сна на матрасе без кровати часто отмечают: уходят утренние боли в спине, позвоночник получает равномерную поддержку. Японский футон, который веками используется на полу, обеспечивает естественное положение тела и профилактику искривлений. Но решает не сам пол, а ровное и жесткое основание, на которое укладывается правильно подобранный матрас. Футон — это не просто тонкий матрас, а целая культура сна: днем его проветривают, сушат на солнце, убирают в шкаф. В наших широтах просто бросить матрас на бетонный пол — плохая идея. Альтернатива — реечное основание, поддон с зазорами или низкий подиум. Это обеспечит циркуляцию воздуха и защитит от холода.

Еще одна причина отказа от кровати - экономия без потери комфорта. Хороший матрас стоит дешевле кровати и матраса, а современные диваны оснащают полноценными анатомическими блоками с независимыми пружинами.

На чем спят россияне вместо кровати

Словом, кровать больше не является единственным «правильным» местом для сна. Ее заменяют:

  • матрас на полу или низком подиуме — для тех, кто ценит пространство, жесткую поверхность и мобильность;

  • диван с ортопедическим матрасом — для владельцев студий и однокомнатных квартир, где нужно совмещать функции;

  • футон — для поклонников минимализма и японской философии.

Главное сместилось с «на чем спать» на «как спать». Здоровый сон определяют матрас, подушка, постельное белье и микроклимат, а не наличие резной спинки.

Ранее Городовой рассказал, что используют вместо шторки для ванной россияне.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
