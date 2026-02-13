Городовой / Полезное / Тайны Крайнего Севера: зачем здесь ставят дома "на куриных ножках"
Тайны Крайнего Севера: зачем здесь ставят дома "на куриных ножках"

Опубликовано: 13 февраля 2026 10:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
Тайны Крайнего Севера: зачем здесь ставят дома "на куриных ножках"
фото Городовой ру
Почему это единственно верное решение для Крайнего Севера

Строительство жилья в арктических регионах — задача, требующая особого подхода. Экстремальные климатические условия и специфические особенности грунта вынуждают инженеров искать нестандартные решения. Одним из них стало возведение многоквартирных домов на бетонных сваях — сегодня это стандарт для Крайнего Севера.

Почему строят на сваях: ключевые причины

  1. Вечная мерзлота. Грунт на значительной глубине постоянно замерзший. Если рыть котлован для обычного фундамента, мерзлота начнет оттаивать из‑за тепла строительных работ и самого здания. Это провоцирует неравномерную осадку и деформацию конструкции.

  2. Сезонные температурные колебания. Летом верхний слой грунта может оттаивать на 1–2 метра. Такой «деятельный слой» меняет объем и несущую способность — это опасно для зданий с традиционным фундаментом.

  3. Проблемы с заглублением. Промерзший грунт сложно разрабатывать: техника с ним не справляется, а затраты на работы становятся нерентабельными.

  4. Риск пучения грунта. При замерзании вода в почве расширяется и создаёт давление, способное деформировать фундамент. На Крайнем Севере этот процесс особенно интенсивен из‑за высокой влажности и резких перепадов температур.

  5. Необходимость вентиляции. Чтобы тепло от дома не проникало в мерзлоту, под зданием должен сохраняться холодный воздушный зазор. Свайная конструкция обеспечивает такую вентиляцию естественным образом.

Преимущества свайного строительства

  • Защита от деформации. Дома не контактируют напрямую с грунтом, что предотвращает повреждения при сезонных изменениях состояния почвы. Сваи вбивают ниже уровня вечной мерзлоты — до стабильных слоев, гарантирующих устойчивость всей конструкции.

  • Защита от снежных заносов. Зимой высота снежного покрова может достигать 3–4 метров. Приподнятое расположение дома позволяет избежать полного заноса нижних этажей: входные группы и коммуникации остаются доступными даже в сильные метели.

  • Сохранение мерзлоты. Воздушная прослойка под зданием не дает теплу прогревать грунт. Это поддерживает стабильность вечной мерзлоты и предотвращает просадку почвы.

  • Упрощение ремонта коммуникаций. Инженерные сети (водопровод, канализация, отопление) прокладывают под домом в открытом доступе. Аварийные ситуации устраняют быстро — критично важно в условиях низких температур.

  • Устойчивость к подвижкам грунта. Сваи работают как отдельные опоры и компенсируют неравномерные нагрузки. Даже если один участок грунта проседает или вспучивается, остальные сваи сохраняют устойчивость конструкции.

  • Скорость строительства. Установка свайного фундамента требует меньше времени и техники, чем разработка котлована в промерзшем грунте. Это сокращает сроки возведения зданий и снижает затраты.

  • Адаптация к рельефу. Свайные опоры монтируют на неровной местности без масштабной подготовки площадки. Это актуально для северного ландшафта с холмами, оврагами и болотистыми участками.

Жизнь в северных поселках: плюсы и нюансы

Жители рабочих поселков Крайнего Севера давно адаптировались к домам на сваях. Такие здания стали привычной частью пейзажа, и у них есть заметные преимущества в быту:

Плюсы:

  • Доступность инфраструктуры. Приподнятые здания не блокируются снегом. Дорожки к подъездам и магазинам расчищают быстрее, общественный транспорт подъезжает к остановкам даже после сильных метелей.

  • Надёжность отопления. Коммуникации под домами легче обслуживать: аварийные бригады оперативно устраняют прорывы труб, снижая риски разморозки системы в мороз.

  • Защита от животных. Приподнятые дома создают естественный барьер от диких животных, которые иногда подходят близко к жилью в поисках пищи.

  • Проветривание и сухость. Воздушная подушка под зданием предотвращает скопление влаги у основания стен. Это снижает риск появления плесени и продлевает срок службы конструкций.

Нюансы, к которым нужно привыкнуть:

  • Лестницы и пандусы. Входы в подъезды расположены на высоте 2–3 метров, к ним ведут длинные лестницы и пандусы. Зимой их нужно регулярно очищать от снега и льда — это требует дополнительных усилий.

  • Шум. Металлические лестницы и ограждения могут усиливать звуки, особенно в ветреную погоду. В такие дни слышимость повышается.

  • Ощущение высоты. Для некоторых людей (особенно детей и пожилых) подъем по высоким лестницам становится испытанием. В сильные морозы или гололед это может быть небезопасно.

Перспективы развития

Несмотря на отдельные сложности, свайное строительство остается оптимальным решением для Крайнего Севера: оно сочетает инженерную целесообразность с практической пользой для жителей. Современные технологии продолжают совершенствовать метод:

  • внедряются термостабилизаторы грунта;

  • используются улучшенные материалы для свай;

  • разрабатываются системы мониторинга состояния мерзлоты.

Все это гарантирует, что дома на сваях еще долго будут ключевым элементом освоения Арктики — надежным и адаптированным к экстремальным условиям, передает канал "TrueStory Travel".

Ранее портал "Городовой" сообщал о самой холодной зиме, которая была в СССР.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
