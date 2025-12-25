«Может рассматриваться как ограничение права»: почему дворы в Петербурге массово закрываются

Кто контролирует установку «железных ворот» во дворе?

Вопрос установки шлагбаумов во дворах Петербурга давно перестал быть рутинной административной процедурой — он превратился в остросоциальный и юридический конфликт.

На фоне ужесточения правил, новые проекты регламентов призваны упорядочить процесс, требуя от жильцов представления подробного комплекта документов в КИО.

Среди них — решение собрания собственников жилья, где требуется не менее ⅔ голосов в пользу установки, с детальной проработкой вопросов финансирования, эксплуатации, порядка доступа экстренных служб и, конечно, внешнего облика конструкции.

Однако, даже при наличии простого большинства, мнения горожан раскалываются. Ряд жителей возмущены: платная парковка и связанные с ней ограничения вынуждают их искать места для машин за пределами двора.

Другие жалуются, что УК устанавливают шлагбаумы, игнорируя протесты части соседей, при этом взимая за услугу весьма ощутимые деньги. Где же найти золотую середину, и какова юридическая подоплека этой борьбы за придомовую территорию?

Юридический лабиринт: общедолевая собственность и ограничение доступа

На этот острый вопрос порталу «Городовой» дал разъяснения адвокат Андрей Князев, акцентировав внимание на основах жилищного законодательства.

Юридическая база конфликта кроется в статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

“Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам помещений в МКД принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество”.

К этому имуществу относится всё оборудование, находящееся как в доме, так и за его пределами, но обслуживающее более одного помещения.

Установка любого стационарного ограждения, включая шлагбаум, который физически ограничивает доступ к придомовой территории, неизбежно затрагивает право общего пользования этим имуществом, принадлежащим всем без исключения собственникам.

Адвокат подчеркивает, что даже если решение было принято большинством, оно может быть оспорено.

“Установка шлагбаума, даже если она инициирована большинством, может рассматриваться как ограничение права распоряжения общим имуществом для тех собственников, которые не участвовали в принятии решения или голосовали против”.

Требование единогласия и вопрос содержания

Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы, касающиеся пользования общим имуществом, находящимся в долевой собственности, должны решаться на общем собрании собственников. Однако Князев указывает на критический нюанс:

“для принятия решения об установке ограждающих конструкций, которые существенно ограничивают доступ, зачастую требуется единогласное согласие всех собственников”.

В ряде случаев закон обязывает соблюдения специальных требований, сопоставимых с изменением состава или размера общего имущества.

Шлагбаум как инструмент безопасности

Несмотря на юридические сложности, нельзя игнорировать аргументы сторонников установки. С одной стороны, шлагбаум признается “действенным инструментом повышения безопасности и комфорта”.

Ограничение въезда “чужих” автомобилей, особенно в ночное время, помогает снизить трафик и уменьшить скорость движения транспорта во дворе, что напрямую повышает безопасность пешеходов и детей.

Адвокат отмечает, что данная мера фактически является реализацией права собственников на надлежащее содержание и охрану общего имущества, за которое они ежемесячно платят.

“Данная мера фактически реализует право собственников на надлежащее содержание и охрану общего имущества, которое они ежемесячно оплачивают согласно статье 154 ЖК РФ (в части платы за содержание жилого помещения)”.

Поиск баланса между правом на безопасность и правом на беспрепятственный доступ к общему имуществу остается ключевой задачей для петербургских жильцов и управляющих компаний.

Юридическая чистота установки требует максимального учета интересов каждого собственника — даже тех, кто голосовал против, — чтобы избежать дорогостоящих судебных разбирательств.

