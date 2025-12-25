Особняк с итальянским акцентом на Каменноостровском: зачем в Петербурге построили дом с флорентийскими «певчими»

На Каменноостровском проспекте, среди строгих фасадов начала XX века, стоит дом, который невозможно спутать ни с каким другим. Его украшают барельефы, напоминающие флорентийские рельефы XV века — словно из Ренессансной Италии перенесли фрагмент искусства прямо в Петербург. И это лишь часть его странной, красивой и почти забытой истории.
Дом, возникший на границе стилей
Особняк на Каменноостровском проспекте, 48 появился в 1910 году по проекту архитектора Антона Лялевича. Он спроектировал его в стиле неоренессанс, но сделал то, что редко решались другие: смешал направления.
Со стороны проспекта дом выглядит как элегантный флорентийский дворец — с арками, ритмическими оконными проёмами и барельефами-«певчими». Но стоит отойти к переулку — и фасад почти незаметно перетекает в модерн с округлыми линиями и мягкой пластикой форм.
«Певчие», прилетевшие из XV века
Самые узнаваемые детали фасада — декоративные вставки, вдохновлённые флорентийскими барельефами раннего Ренессанса. Их иногда называют "певчими": фигуры на рельефах похожи на хоровой ряд — и действительно вызывают ощущение музыкального движения.
Это не точные копии музейных работ, а художественное переосмысление: дань итальянской пластике, которая в начале XX века переживала модный всплеск в Европе. Петербург подхватил волну — и превратил её в архитектуру.
В этом доме есть то, что невозможно объяснить одной формулой: он похож на Италию, но стоит на Петроградской стороне; он ренессансный и модерновый одновременно; он исторический, но звучит современно.
И, возможно, поэтому его так легко пропустить, торопясь по Каменноостровскому. Дом не бросается в глаза — но цепляет взгляд навсегда, если однажды заметить барельефных певчих.