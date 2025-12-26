Россияне чаще оформляют больничные в 2025-м: что за этим стоит?

Возросло количество людей, ухаживающих за больными родственниками, особенно за детьми.

Число граждан, оформивших временную нетрудоспособность с января по сентябрь 2025 года, увеличилось на 11% и составило 26 миллионов случаев.

Это отражено в свежем отчёте Счётной палаты, который касается исполнения бюджета Социального фонда, сообщают «Известия».

Наряду с этим за девять месяцев на выплаты по больничным было перечислено почти 522 миллиарда рублей, что приблизительно на пятую часть больше прошлогодних затрат.

Одной из причин, объясняющих рост расходов, стало увеличение максимально возможной суммы дневного пособия — в этом году она достигла 5,7 тысячи рублей.

Ожидается, что в 2026 году предельный размер дневного больничного вырастет на 20%, до 6,8 тысячи рублей, а к 2027 году повысится до 7,9 тысячи рублей за день.

Таким образом, тенденция на увеличение поддержки сохраняется и в ближайшие годы.

В пресс-службе Социального фонда подчеркнули, что дополнительные выплаты стали возможны после того, как с 2023 года получать больничный могут и те, кто трудится по гражданско-правовым соглашениям.

Увеличилось и количество случаев, когда граждане оформляют лист нетрудоспособности для ухода за родственниками, особенно за детьми. Этот аспект также поспособствовал росту общего числа выплачиваемых пособий.

Эксперты связывают заметное повышение выплат ещё и с тем, что всё больше россиян предпочитают официальное трудоустройство, заключая трудовые договоры в соответствии с законодательством. Соответственно, они чаще используют возможность уйти на больничный по закону.

Таким образом, расширение круга получателей пособий и увеличение максимальных сумм выплат заметно меняют структуру расходов Социального фонда на ближайшие три года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».