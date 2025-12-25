4 захода, с перерывом на еду? Предельная для петербуржцев доза кофе

Эспрессо, капучино, раф и другие энергетики, без которых жить в этой серости невозможно.

В Петербурге серость — не диагноз, а образ жизни. И главное оружие против неё — чашка кофе. Но сколько их нужно, чтобы не просто проснуться, а сохранять бодрость в условиях перманентных сумерек? «Городовой» задал этот вопрос диетологу Дарье Русаковой, а она развеяла несколько популярных мифов.

Оказалось, что единой нормы для «человека из Питера» не существует. Всё зависит от личной переносимости. Врач приводит конкретные цифры: в России рекомендуют не более 150 мг кофеина в сутки, а в Европе верхним безопасным порогом считают 400 мг.

Если перевести на язык кофеен, то это 1,5 или 4 стандартные чашки зернового кофе по 150 мл соответственно (в каждой — около 100 мг кофеина).

Но Русакова делает важное уточнение: «Для того, чтобы быть активным 24 на 7, необходимо качественно спать и отдыхать». Кофе — это лишь костыль, а не новый двигатель. Если заливать в себя литры напитка, пытаясь компенсировать хронический недосып, организм в итоге ответит сбоем.

Так что рецепт питерской бодрости прост: парочка чашек хорошего кофе в первой половине дня, ранний подъём, чтобы поймать максимум света, и святое — полноценный сон.

Всё остальное — самообман. Иначе вместо бодрости вы получите лишь трясущиеся руки и вечное чувство нехватки кофеина в организме.