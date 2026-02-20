Фиалка покроется цветочной шапкой: 1 г в воду – и бутоны полезут как по расписанию – эффект сразу

Как превратить даже ленивую фиалку в пышное облако цветов

Фиалка пользуется популярностью среди цветоводов. Ведь это эффектный и довольно неприхотливый цветок, который может цвести пышными шапками почти круглый год. Но иногда фиалка ленится и отказывается радовать новыми бутонами. Как исправить ситуацию и запустить роскошное шапочное цветение, в Rutube-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, для пышного цветения фиалке нужны подкормки, которые обогатят цветок важными аминокислотами, а также микро- и макроэлементами. При этом совсем не обязательно покупать удобрение. Можно приготовить его в домашних условиях.

Для приготолвения подкормки понадобится:

сухие дрожжи – 1 грамм;

сахар – 1/2 столовой ложки;

куркума – 1 грамм;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;

теплая вода – 1 литр.

В первую очередь нужно залить дрожжи водой, добавить сахар и перемешать. Настоять 3 часа. Затем добавить янтарную кислоту и куркуму. Все размешать и полить фиалку через поддон или по краю горшка, не заливая: буквально пару столовых ложек на 1-литровй горшок.

Как объяснила эксперт, дрожжи содержат витамины группы В, которые благоприятно влияют на рост фиалки, укрепляют корневую систему и иммунитет цветка. Куркума препятствует появлению гнилей у фиалки и оздоравливает ее. Янтарная кислота стимулирует рост и появление бутонов.

Через 2 недели после такой подкормки можно внести другую. Для ее приготовления достаточно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды. Перемешать и полить фиалку через поддон. Вносить такое удобрение можно 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза. Шапочное цветение не заставит себя долго ждать.

