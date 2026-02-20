Городовой / Полезное / 1 таблетка на литр воды - рассада прет как на дрожжах, приземистая и сочно-зеленая
1 таблетка на литр воды - рассада прет как на дрожжах, приземистая и сочно-зеленая

Опубликовано: 20 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить рассаду, чтобы не вытягивалась

Аптечный препарат может стать настоящим эликсиром для ослабленной рассады. Опытные огородники давно взяли на вооружение глицин. По их наблюдениям, после такого простого стимулятора стебли растений становятся толще, листья приобретают сочный зелёный цвет, рассада активно растет, пишет автор канала "Цветочные советы от Елены".

Почему глицин работает

Глицин — это простейшая аминокислота. Она участвует в синтезе белков. Кроме того, глицин помогает растениям усваивать микроэлементы из почвы и усиливает фотосинтез.

Как правильно применять глицин

Для опрыскивания рассады 1 таблетку глицина (100 мг) растворяют в 1 литре тёплой воды. Хорошо размешивают и этим раствором опрыскивают листья. Оптимальное время обработки - раннее утро или первые часы после захода солнца.

Особенно эффективна обработка:

  • после пикировки рассады (снижает стресс и стимулирует корнеобразование);
  • во время бутонизации;
  • при стрессовых ситуациях (перепады температуры, пересадка).

Опытные цветоводы солидарны со своими "коллегами" садоводами. Глицин они применяют и для комнатных растений — например, орхидеи после таких подкормок цветут особенно пышно. Недорогое аптечное средство при грамотном использовании становится мощным помощником в выращивании крепкой, здоровой рассады.

Ранее Городовой рассказал, чем обработать черенки, чтобы дали мощные корни.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
