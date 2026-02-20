Самый красивый город Белоруссии - архитектурный "коктейль" из Европы, Польши и СССР

Чем примечателен белорусский Пинск?

Беларусь часто удивляет путешественников своей аккуратностью и ухоженностью. Здесь редко можно увидеть заброшенные здания, которые стали привычными для больших городов соседних стран.

Особый интерес представляет город Пинск с его богатой и сложной историей. Этот населенный пункт веками переходил под власть разных государств, что отразилось на его архитектуре.

Сегодня Пинск может похвастаться множеством хорошо сохранившихся исторических памятников. Прогулка по этому городу позволяет окунуться в атмосферу старой Европы, не покидая пределов страны.

Архитектурное наследие

Пинск был основан в XI веке, поэтому побывал в составе Речи Посполитой, Российской империи, Польши и СССР. Благодаря этому здесь смешались разные архитектурные стили.

В центре отлично сохранились как дореволюционные, так и советские постройки. Например, элегантное здание 1955 года с башенкой напоминает о временах архитектурных излишеств. Даже скромные двухэтажки того периода выглядят ухоженно.

Католическое наследие

Бывшая принадлежность Польше оставила городу величественные костелы. Самым красивым считают действующий Костел Успения Пресвятой Девы Марии (1730 год). Вечером он создает ощущение средневековой Европы.

Другие культовые постройки сменили назначение:

Варваринскую церковь (1786 год) после восстания перестроили в православный храм;

Бывший костел святого Карло Борромео (1782 год) сегодня стал концертным залом;

Костел святого Станислава снесли в 1936 году.

Память и современность

На реке Пине установлен бронекатер БК-92 в память о героическом десанте 1944 года. Среди других достопримечательностей - Дворец Матеуша Бутримовича (1794 год) и здание драмтеатра (1912 год).

Особенно хорош Пинск вечером благодаря подсветке зданий. Хотя добираться сюда неблизко (100 км от трассы М-1), путешественников порадуют качественные дороги и красота города, сообщил "Самый главный путешественник".

