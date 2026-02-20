Все игнорируют этот курорт — а зря. Здесь любят русских, море чище некуда, и цены на все низкие

Забытый курорт, где можно отдохнуть с комфортом, но без толп и переплат

Многие туристы, увлеченные модными направлениями, невольно проходят мимо настоящих сокровищ — курортов, где можно провести отпуск комфортно, бюджетно и без толп соотечественников. Одним из таких мест стал Дуррес в Албании: его 15‑километровые песчаные пляжи и бирюзовое море способны очаровать с первого взгляда, а цены приятно удивляют — они в два раза ниже, чем в Турции или Черногории.

Дуррес: море, пляжи и экономия

Несмотря на то что Албания открыта для россиян в 2026 году и считается безопасной страной, ее адриатическое побережье пока не пользуется широкой популярностью у наших путешественников. И напрасно: Дуррес может похвастаться не только широкими пляжами с кристально чистой водой, но и развитой инфраструктурой — здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: кабинки для переодевания, души, прокат лежаков. При этом переплачивать не придётся. К тому же город расположен всего в 33 километрах от Тираны, что делает его весьма удобным для путешественников.

Гостеприимство местных жителей добавляет отдыху особого очарования: к русским туристам здесь относятся очень дружелюбно. При этом цены на проживание приятно радуют: остановиться в отеле можно от 2 000 рублей за ночь, а апартаменты с видом на море в частном секторе обойдутся в 40–50 евро в сутки. Даже обед в ресторане не ударит по карману — средний счет на двоих составит около 1 000 рублей, что заметно ниже, чем на популярных средиземноморских курортах.

Другие албанские курорты

Саранда на юге страны расположилась на берегу Ионического моря: здесь гостей ждут галечные пляжи и завораживающая бирюзовая вода. Влера же выделяется своим уникальным расположением — на стыке Адриатического и Ионического морей. Благодаря этому здесь можно найти самые разные пляжи: и песчаные, и галечные. Оба курорта радуют доступной ценой и продуманной инфраструктурой, позволяя насладиться отдыхом без лишних затрат.

Почему Албания?

Море в Албании по качеству воды не уступает знаменитым европейским курортам: прозрачность позволяет с удовольствием заниматься снорклингом в уединенных бухтах, а живописные горные пейзажи создают неповторимый фон для отдыха. При этом здесь куда меньше туристов, чем в соседней Черногории или Греции, — можно по-настоящему расслабиться и избежать суеты на пляжах.

Албания понравится и тем, кто ищет не только пляжного отдыха, но и погружения в атмосферу места. Города Гирокастра и Берат, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, откроют перед вами страницы богатой истории, а природные достопримечательности — термальные источники Лангарики и озеро Голубой глаз — находятся всего в часе езды от побережья. Такое гармоничное сочетание моря, культурного наследия и природных красот за умеренные деньги встретишь нечасто, отмечает "Авиасейлс".

