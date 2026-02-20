Городовой / Город / Новички-ипотечники в Петербурге гасили кредиты быстрее всех в 2025-м
Новички-ипотечники в Петербурге гасили кредиты быстрее всех в 2025-м

Опубликовано: 20 февраля 2026 11:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Почти каждый десятый рубль, который досрочно погасили в конце прошлого года, приходился на тех, кто взял ипотеку только что.

По данным оперативной информации Центрального банка, в третьем квартале 2025 года сумма досрочных погашений ипотечных кредитов достигла 23,7 млрд рублей — это на 29,8% выше показателя июля–сентября и на 7,4% больше, чем в октябре–декабре 2024-го.​

Отмечается, что почти 10% всех досрочно возвращённых рублей в конце прошлого года пришлось на заёмщиков, оформивших ипотеку в том же периоде, сообщает РБК.

Эксперты считают выгодным ускоренное погашение для тех, кто взял кредит по рыночным процентам, а не по льготным программам.​

Средняя цена квадратного метра в сделках выросла с 261,6 тыс. рублей в январе 2024 года до 288,4 тыс. рублей к декабрю 2025-го.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
