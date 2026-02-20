Новички-ипотечники в Петербурге гасили кредиты быстрее всех в 2025-м

По данным оперативной информации Центрального банка, в третьем квартале 2025 года сумма досрочных погашений ипотечных кредитов достигла 23,7 млрд рублей — это на 29,8% выше показателя июля–сентября и на 7,4% больше, чем в октябре–декабре 2024-го.
Отмечается, что почти 10% всех досрочно возвращённых рублей в конце прошлого года пришлось на заёмщиков, оформивших ипотеку в том же периоде, сообщает РБК.
Эксперты считают выгодным ускоренное погашение для тех, кто взял кредит по рыночным процентам, а не по льготным программам.
Средняя цена квадратного метра в сделках выросла с 261,6 тыс. рублей в январе 2024 года до 288,4 тыс. рублей к декабрю 2025-го.