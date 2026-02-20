Новички-ипотечники в Петербурге гасили кредиты быстрее всех в 2025-м

Новости по теме

Последний платеж — это еще не конец: что нужно сделать после погашения ипотеки

Перейти

Ипотека станет легче: многодетным семьям в Петербурге дадут 550 тысяч на погашение кредита

Перейти

Новый поворот с ипотекой: когда рефинансирование в 2026 году может сыграть с вами злую шутку

Перейти

Семейная ипотека с животиком: в Госдуме решили помочь будущим родителям ещё до появления малыша

Перейти

Налоговый вычет по ипотеке: если брали до 2014-го, то вам вернут вдвое больше — вот как это оформить без бумажной волокиты

Перейти