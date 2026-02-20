Городовой / Город / Праздник с размахом: в Петербурге дадут салют ради Дня защитника Отечества
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай Полезное
Где учился в Петербурге Лев Гумилев? Учеба
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Праздник с размахом: в Петербурге дадут салют ради Дня защитника Отечества

Опубликовано: 20 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Праздник с размахом: в Петербурге дадут салют ради Дня защитника Отечества
Праздник с размахом: в Петербурге дадут салют ради Дня защитника Отечества
Global Look Press / Maksim Konstantinov
 Из-за этого там приостановят работу выставки китайских фонарей. 

В Санкт-Петербурге организуют салют ко Дню защитника Отечества. Праздничные залпы прогремят возле Петропавловской крепости, из-за чего временно закроют выставку китайских фонарей. Об этом заявили в пресс-службе Музея истории Петербурга.​

23 февраля выставка «Счастливый праздник Весны» с китайскими фонарями приостановит работу на стрелке Заячьего острова в связи с артиллерийским салютом ко Дню защитника Отечества, указано в сообщении.

Кроме того, атмосферу праздника усилят два световых фонтана, которые загорятся цветами российского триколора в Нахимовском и Казанском скверах вечером 20 и 23 февраля.​

Посетить выставку китайских фонарей у Петропавловской крепости еще удастся: она возобновит работу в обычном режиме с 24 по 27 февраля включительно.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью