Праздник с размахом: в Петербурге дадут салют ради Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге организуют салют ко Дню защитника Отечества. Праздничные залпы прогремят возле Петропавловской крепости, из-за чего временно закроют выставку китайских фонарей. Об этом заявили в пресс-службе Музея истории Петербурга.
23 февраля выставка «Счастливый праздник Весны» с китайскими фонарями приостановит работу на стрелке Заячьего острова в связи с артиллерийским салютом ко Дню защитника Отечества, указано в сообщении.
Кроме того, атмосферу праздника усилят два световых фонтана, которые загорятся цветами российского триколора в Нахимовском и Казанском скверах вечером 20 и 23 февраля.
Посетить выставку китайских фонарей у Петропавловской крепости еще удастся: она возобновит работу в обычном режиме с 24 по 27 февраля включительно.