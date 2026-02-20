Дачники, так рассаду сеять нельзя: Грунт испортите, почву загубите, урожая будет - ноль без палки

Не каждый дачник знает это правило, и совершает огромную ошибку, проявите осторожность.

Весна ещё не вступила в свои права, но дачники уже не сидят без дела. Вовсю высаживают рассаду в ящики и горшки. Но далеко не каждому удаётся вырастить крепкие здоровые растения, которые без всяких проблем потом перенесут пересадку в грунт.

О том, какую ошибку при посадке семян в горшки и ящики совершать нельзя, рассказывает канал "Дачные будни". Об этом не знают даже многие огородники с большим опытом. А потом удивляются, почему рассада не всходит или болеет, чахнет, вместо крепких кустиков растут дохлые былинки.

Также в конце зимы нужно знать, как подготовить к весне комнатные цветы, читайте полезные советы.

Эксперты комментирую способ высадки рассады "на горячий грунт". О нём слышали многие, а вот процесс реализации вызывает вопросы.

Смысл метода в том, чтобы полить почву перед посадкой семян горячей водой. Так можно её продезинфицировать, свести к минимуму вероятность болезней молодых растений. Вопрос в том, воду какой температуры использовать. Некоторые проливают землю крутым кипятком, мол, так будет в разы эффективнее.

Тут и кроется грубая ошибка. Слишком горячая вода может не только испортить вам почву, но и повредить семена, которые вы в неё сажаете. В итоге даже дорогостоящие сортовые растения просто не дадут всходов.

Температура воды должна быть строго 70 градусов. Вскипятили чайник и ждём, пока жидкость остынет, неплохо будет использовать для точности термометр для воды. Именно такая температура воды сможет убить болезнетворные микроорганизмы, но не навредит земле и растениям. А вот от более прохладной не будет никакого толку.

Процесс такой - немного утрамбовали почву, пролили водой из чайника, сделали лунки и сразу сеем семена. Присыпали их землёй, и сделали мини-парник из пакета или плёнки. Если всё провести верно, то в тепле семена быстрее набухнут и скорее, чем обычно, дадут ростки.

Способ позволяет выратить толстые здоровые кустики, урожая в сезон они вам дадут огромные горы.

Издание "Городовой" рассказывало, какой сорт картошки стоит высадить на своём участке.