Сажаю только 1 сорт картошки: Урожай с поля везу КАМАЗами - до 750 кг с каждой сотки

Обзор невероятно урожайного сорта картофеля, точно стоит его высадить на своей даче.

Выбирая сорт картофеля для дачи, смотрите на несколько факторов - выход с сотки, количество клубней с куста, лёжкость, вкус плодов.

Урожайный сорт картофеля рекомендуют на канале "Время жить", вам такое количество картошки и не снилось.

Попробуйте вырастить картофель сорта "Гала", вы будете удивлены, сколько вкусных плодов он даёт.

Урожайность достигает целых 750 килограммов с сотки, тогда как высокоурожайным картофель можно назвать при выходе с сотки от 400 килограммов. Этот сорт обошёл многие популярные почти вдвое!

Для тех, кто хочет быть полностью готов к дачному сезону, будут полезны советы по избавлению от тли на даче.

Также к плюсам сорта можно отнести выровненность клубней - они гладкие, без заломов и впадин, чистить такой картофель - сплошное удовольствие. Шкурку он имеет тонкую, а значит, отходов будет минимальное количество.

Сорт "Гала" не восприимчив к популярным болезням картофеля, парше и фитофторозу, это значит, что вы не потеряете растения в разгар сезона.

Кроме того сорт является ранним. Собрав первый урожай, можно ждать второго, кусты нарастят ещё клубни к осени. За счёт этого достигается большое количество картофеля с 1 сотки земли.

Лёжкостью картофель обладает отменной, он отлично хранится до апреля, а то и до мая, почти не прорастает, также не появляются гниль и плесень, собранный урожай вы не потеряете.

Клубни имеют шикарные вкусовые качества. Их можно варить, жарить, запекать, добавлять в салаты или другие блюда. Сорт "Гала" станет настоящей гордостью дачника, никакой другой и сажать не захочется.

К минусам сорта можно отнести только вероятность растрескивания клубней. Но произойти такое может только при излишне влажной почве.

Издание "Городовой" ранее рассказывало, как выбрать урожайные томаты для своей дачи.