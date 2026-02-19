Городовой / Город / Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля
Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля

Опубликовано: 19 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля
Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Расписание движения автобусов можно будет узнать на остановках и на портале общественного транспорта.

С 21 февраля для жителей ЖК «Парколово» начнёт действовать новый автобусный маршрут № 2МБ.

Он соединит строящиеся жилые комплексы на Михайловской дороге со станцией метро «Проспект Просвещения», чтобы обеспечить удобный транспорт между новостройками и метро и сократить время поездок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы проследуют по улицам Прокофьева и Симонова, проспекту Просвещения, Выборгскому шоссе и дороге в Каменку, с заездом к домам на Михайловской дороге.

Расписание станет доступно на остановках и на сайте общественного транспорта с 21 февраля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
