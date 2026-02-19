Жители Парколово сэкономят время: новый маршрут № 2МБ до метро стартует 21 февраля

С 21 февраля для жителей ЖК «Парколово» начнёт действовать новый автобусный маршрут № 2МБ.
Он соединит строящиеся жилые комплексы на Михайловской дороге со станцией метро «Проспект Просвещения», чтобы обеспечить удобный транспорт между новостройками и метро и сократить время поездок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
Автобусы проследуют по улицам Прокофьева и Симонова, проспекту Просвещения, Выборгскому шоссе и дороге в Каменку, с заездом к домам на Михайловской дороге.
Расписание станет доступно на остановках и на сайте общественного транспорта с 21 февраля.