Не золото и не нефть: кусочек этого дерева стоит миллионы - за 10 г просят до 100 тысяч долларов

Самое дорогое дерево на планете

В природе существуют деревья, которые ценятся на вес золота. А некоторые их кусочки и вовсе могут соперничать в цене с бриллиантами. Речь идет об удивительном материале под названием кинам.

Что такое кинам

Это не просто порода дерева, а его «больное» состояние. Если быть точнее, это высший сорт древесины агарового дерева (его еще называют уд или алойное дерево). Растет оно в теплых странах Азии: во Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Камбодже и некоторых районах Китая.

Обычная древесина агарового дерева сама по себе ничем не примечательна. Однако когда в нее попадает особый грибок, дерево начинает защищаться и выделяет ароматную смолу.

Эта смола пропитывает сердцевину ствола, делает ее темной, тяжелой и невероятно ароматной. Именно эту пропитанную смолой древесину и называют кинам. Чем старше дерево и чем дольше оно «болеет», тем ценнее становится его сердцевина.

Запах сокровища

Он считается одним из самых сложных и прекрасных в мире. Его аромат невозможно описать одним словом или повторить искусственно в лаборатории.

Вот почему этот запах так привлекателен:

в нем можно уловить нотки цветов, фруктов, сладкой ванили, терпкого мускуса;

парфюмеры по всему миру охотятся за кинамом;

в буддизме и индуизме дым от тлеющей щепки кинама считается священным.

Охота на «деревянное золото»

Когда мир узнал об истинной ценности этого дерева, в Азии началась настоящая «кинамная лихорадка». Люди вырубали целые леса в надежде найти заветную темную сердцевину. Конечно, это привело к тому, что агаровые деревья оказались под угрозой исчезновения.

Сейчас существуют специальные фермы, где деревья заражают грибком искусственно. но такая древесина не так ценится. Именно из-за этого до сих пор существует «черный рынок» дикого кинама, где цены заоблачные.

Цена, от которой кружится голова

Один грамм этой древесины может стоить как приличный автомобиль. За 10 граммов просят около 100 тысяч долларов. Самые ценные и старые куски продаются на аукционах за миллионы.

Например, известно, что однажды 2 килограмма такого дерева ушли с молотка за 18 миллионов долларов. В Камбодже до сих пор хранится священное дерево, которому больше 600 лет. Говорят, за него предлагали больше 20 миллионов долларов, но монахи отказались его продавать, сообщает "ЦИФРОХАЙП".

