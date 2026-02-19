Городовой / Вопросы о Петербурге / Что производят «Ижорские заводы» в Колпино?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не золото и не нефть: кусочек этого дерева стоит миллионы - за 10 г просят до 100 тысяч долларов Полезное
Сажаю только 1 сорт картошки: Урожай с поля везу КАМАЗами - до 750 кг с каждой сотки Полезное
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех Полезное
Салат "Богатырский" на 23 февраля - хочется есть снова и снова: ваш муж будет доволен  Полезное
5 г в воду – и толстянка мощнее баобаба: новые ветки и сочные листья лезут наперегонки круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Что производят «Ижорские заводы» в Колпино?

Опубликовано: 19 февраля 2026 07:15
 Проверено редакцией
производство
Что производят «Ижорские заводы» в Колпино?
Global Look Press/Andrei Solomonov
Ижорские заводы в Колпино производят высокотехнологичное оборудование для различных отраслей промышленности, в том числе атомной.

Ижорские заводы в Колпино (ПАО «Ижорские заводы», входит в ГК «Объединённые машиностроительные заводы») — это одно из старейших машиностроительных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня это мощный производственный комплекс, который создаёт высокотехнологичное оборудование для атомной энергетики, нефтегазохимической промышленности, металлургии и других отраслей.

Основные направления производства

1. Оборудование для атомной энергетики. Ижорские заводы — один из ведущих в мире производителей корпусного оборудования для атомных электростанций. Здесь изготавливают корпуса ядерных реакторов, в том числе для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). В настоящее время завод выпускает оборудование для реакторов ВВЭР-1200, срок эксплуатации которых увеличен до 60 лет.

2. Оборудование для нефтегазохимической промышленности. Завод производит сосуды высокого давления, реакторы гидрокрекинга, гидроочистки и другие изделия для нефтеперерабатывающих комплексов.

3. Металлургические полуфабрикаты. Предприятие выпускает кованые заготовки из сталей со специальными свойствами, поковки массой до 260 тонн, горячекатаный листовой прокат (простой и многослойный). На заводе производят более 300 наименований стали, включая нержавеющие марки специального назначения.

4. Карьерные экскаваторы. Ижорские заводы изготавливают крупногабаритную горнодобывающую технику, например, экскаватор ЭКГ-32Р с объёмом ковша 32 м³ и рабочей массой 950 тонн — самый мощный в России экскаватор типа «прямая механическая лопата».

5. Мостовые и дорожные металлоконструкции, сварочные материалы (электроды и флюсы).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью