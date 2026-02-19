Что производят «Ижорские заводы» в Колпино?

Ижорские заводы в Колпино (ПАО «Ижорские заводы», входит в ГК «Объединённые машиностроительные заводы») — это одно из старейших машиностроительных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня это мощный производственный комплекс, который создаёт высокотехнологичное оборудование для атомной энергетики, нефтегазохимической промышленности, металлургии и других отраслей.
Основные направления производства
1. Оборудование для атомной энергетики. Ижорские заводы — один из ведущих в мире производителей корпусного оборудования для атомных электростанций. Здесь изготавливают корпуса ядерных реакторов, в том числе для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). В настоящее время завод выпускает оборудование для реакторов ВВЭР-1200, срок эксплуатации которых увеличен до 60 лет.
2. Оборудование для нефтегазохимической промышленности. Завод производит сосуды высокого давления, реакторы гидрокрекинга, гидроочистки и другие изделия для нефтеперерабатывающих комплексов.
3. Металлургические полуфабрикаты. Предприятие выпускает кованые заготовки из сталей со специальными свойствами, поковки массой до 260 тонн, горячекатаный листовой прокат (простой и многослойный). На заводе производят более 300 наименований стали, включая нержавеющие марки специального назначения.
4. Карьерные экскаваторы. Ижорские заводы изготавливают крупногабаритную горнодобывающую технику, например, экскаватор ЭКГ-32Р с объёмом ковша 32 м³ и рабочей массой 950 тонн — самый мощный в России экскаватор типа «прямая механическая лопата».
5. Мостовые и дорожные металлоконструкции, сварочные материалы (электроды и флюсы).