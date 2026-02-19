Городовой / Полезное / Салат "Богатырский" на 23 февраля - хочется есть снова и снова: ваш муж будет доволен 
Салат "Богатырский" на 23 февраля - хочется есть снова и снова: ваш муж будет доволен 

Опубликовано: 19 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт салата "Богатырский" с курицей и морковкой

Скоро 23 февраля, и хочется удивить мужчин чем-то особенным. Салат "Богатырский" готовится просто и быстро, но исчезает со стола первым. У него пикантный и необычный вкус, из-за которого его хочется есть снова и снова. Такое угощение точно поднимет боевой дух и настроение!

Ингредиенты:

  • куриное мясо (бедра) - 200 г;
  • шампиньоны - 200 г;
  • лук - 1 шт.;
  • маринованный огурец - 100 г;
  • корейская морковь - 100 г;
  • майонез - 100 г;
  • соль, перец - по вкусу.

Шампиньоны нарезаем мелкими кусочками, лук - кубиками. Обжариваем грибы на растительном масле 1–2 минуты, затем добавляем лук, солим, перчим и жарим до золотистого цвета на умеренном огне, помешивая.

Даем грибам остыть. Маринованный огурец и отварное мясо бедра нарезаем кубиком. Берем именно бедра, поскольку с ними салат получается нежнее и сочнее.

В миску перекладываем остывшие грибы с луком, огурец, курицу, корейскую морковь и майонез. Соль не добавляем, так как ингредиенты уже достаточно соленые.

Все перемешиваем - и салат «Богатырский» готов. Уверены, что вашему мужчине очень понравится это блюдо! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить кутабы с картофелем и жареным луком.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
