Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех

Опубликовано: 19 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех
Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех
Городовой ру
Рецепт котлет из крабовых палочек

Если вы думаете, что крабовые палочки годятся только для салатов, этот рецепт вас удивит. Приготовить из них можно даже котлеты. Нежные, румяные котлетки с сырной начинкой готовятся за считаные минуты и исчезают со сковороды ещё быстрее. Отличный вариант, когда хочется чего-то необычного, но времени на готовку в обрез. Рецептом делится автор канала «Лайфхаки от Нечетова».

Крабовые палочки (200–250 г) мелко нарезают. Самый удобный способ — слегка придавить их вилкой, тогда они легко распадаются на тонкую соломку. Так текстура котлет получается особенно нежной.

В миску к нарезанным палочкам добавляют 100–150 г твёрдого сыра, натёртого на крупной тёрке, и одно сырое яйцо. Всё тщательно перемешивают.

Отдельно варят два яйца вкрутую, остужают и очищают. Чтобы не возиться с ножом, их можно просто размять толкушкой для картофельного пюре — получаются мелкие кусочки, которые равномерно распределятся по фаршу. Добавляют варёные яйца в общую массу и ещё раз хорошо вымешивают.

Из получившегося фарша формируют небольшие котлетки. Чтобы они не разваливались, их обваливают в панировочных сухарях.

Сковороду разогревают с небольшим количеством растительного масла. Котлеты жарят на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Подавать можно со сметаной, чесночным соусом или просто так — они вкусные и горячими, и уже остывшими.

Ранее Городовой рассказал, как с помощью специй и меда укоренить черенки.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
