Не только в салат: режем крабовые и 2 яйца — и на сковороду: румяные котлетки не как у всех

Рецепт котлет из крабовых палочек

Если вы думаете, что крабовые палочки годятся только для салатов, этот рецепт вас удивит. Приготовить из них можно даже котлеты. Нежные, румяные котлетки с сырной начинкой готовятся за считаные минуты и исчезают со сковороды ещё быстрее. Отличный вариант, когда хочется чего-то необычного, но времени на готовку в обрез. Рецептом делится автор канала «Лайфхаки от Нечетова».

Крабовые палочки (200–250 г) мелко нарезают. Самый удобный способ — слегка придавить их вилкой, тогда они легко распадаются на тонкую соломку. Так текстура котлет получается особенно нежной.

В миску к нарезанным палочкам добавляют 100–150 г твёрдого сыра, натёртого на крупной тёрке, и одно сырое яйцо. Всё тщательно перемешивают.

Отдельно варят два яйца вкрутую, остужают и очищают. Чтобы не возиться с ножом, их можно просто размять толкушкой для картофельного пюре — получаются мелкие кусочки, которые равномерно распределятся по фаршу. Добавляют варёные яйца в общую массу и ещё раз хорошо вымешивают.

Из получившегося фарша формируют небольшие котлетки. Чтобы они не разваливались, их обваливают в панировочных сухарях.

Сковороду разогревают с небольшим количеством растительного масла. Котлеты жарят на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Подавать можно со сметаной, чесночным соусом или просто так — они вкусные и горячими, и уже остывшими.