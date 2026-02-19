5 г в воду – и толстянка мощнее баобаба: новые ветки и сочные листья лезут наперегонки круглый год

Как оживить толстянку: 3 главных условия

Многие цветоводы выращивают в своих домах толстянку. Ведь она считается символом достатка и способна украсить любой интерьер. Однако иногда крассула ленится выдавать новые побеги и начинает все больше напоминать сухую палку. Как пробудить толстянку на активный рост и заставить ее выпустить охапку веток с сочными листьями, объяснил автор Дзен-канала "Дача с умом" (18+).

Полив

По словам эксперта, толстянка – суккулент. Она накапливает воду в своих толстеньких листьях, поэтому не нуждается в частых поливах. Зимой крассулу достаточно поливать 1 раз в 1 месяц, а летом – 1 раз в 2 недели.

Прищипка

Чтобы толстянка активно выпускала новые ветки, нужно регулярно прищипывать верхушечные побеги, формируя красивую крону. Процедура заключается в удалении почек в точке их роста, в результате чего образуются два новых побега, которые начинают активно ветвиться. Крассула не любит прямых солнечных лучей и даже может сбрасывать от этого листья. Поэтому "денежное дерево" лучше размещать в местах с рассеяным светом, на западном окне.

Подкормки

Чтобы толстянка активно росла и выпускала новые ветки с листьями, ее важно регулярно подкармливать. Для приготовления удобрения потребуется:

сухие дрожжи – 5 граммов;

сахар – половина чайной ложки;

вода – 1 литр.

Обозначенные ингредиенты перемешиваем. Настаиваем сутки, а после поливаем толстянку под корень.

Через месяц следует залить 1 столовую ложку древесной золы 1 стаканом воды. Настоять сутки, чтобы кальций, фосфор и калий, содержащиеся в золе, перешли в водорастворимую форму и хорошо усвоились. Затем нужно полить крассулу. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в месяц.

Кроме того, отличным стимулятором роста считается янтарная кислота. Достаточно растворить 1 таблетку в 1 литре воды и полить толстянку под корень, не заливая. В результате крассула отблагодарит вас новыми ветками и сочными листьями.

Ранее мы сообщали, как добиться от толстянки цветения.