Когда дома "шаром покати": Жарю блины "Экономные" - без молока, яиц и дрожжей, на воде

Рецепт экономных блинов из минимума продуктов предоставляет портал "1000 меню", стоит обязательно приготовить по нему на Масленицу-2026.
Для приготовления не нужно ни молока, ни яиц, ни даже дрожжей. Блины не зря называют "Экономные", вы точно не вложите много средств в блинное тесто, по факту, туда нужны мука и вода.
Если вас интересует необычный способ замешивания блинного теста, то вам точно будет полезно приготовление блинов из бутылки.
Для приготовления пригодятся такие продукты:
- 500 мл воды;
- 250 г муки;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 г соды;
- 0,5 ч. л. соли.
Способ приготовления
- Сначала смешиваем сухие продукты в глубокой миске. К муке добавляем соль, сахар и соду, перемешиваем ложкой.
- Вторым шагом понемногу добавляем воду. Именно этот вариант помогает избежать появления в тесте комков. Некоторые в жидкость вводят муку, но это неверно, такое тесто придётся взбивать миксером.
- Теперь доливаем в тесто масло, оно не только сделает вкус блинов богаче, но и минимизирует пригорание к сковороде, под каждый блинчик масло лить не придётся.
- Оставляем тесто на 15-20 минут, а потом начинаем жарить блины.
Тесто по этому рецепту не получается сладким, в блины можно заворачивать любую начинку, даже и солёную. А если хотите подать по-царски, то ставьте на стол к блинам красную икру.
Подача блинов может быть разной - или заворачиваем в них начинку, формируя треугольник, трубочку или треугольник, или же раскладываем на блюде, подавая начинку отдельно. Можно приготовить и блины с припёком, в этом варианте тонкий слой начинки кладётся на блин прямо в сковороду и переворачивается с ним на другую сторону, прижариваясь к тесту.
