Городовой / Полезное / Когда дома "шаром покати": Жарю блины "Экономные" - без молока, яиц и дрожжей, на воде
Когда дома "шаром покати": Жарю блины "Экономные" - без молока, яиц и дрожжей, на воде

Опубликовано: 19 февраля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Legion-Media
Невероятный рецепт блинов, когда дома мало продуктов, всегда получаются вкусными.

Рецепт экономных блинов из минимума продуктов предоставляет портал "1000 меню", стоит обязательно приготовить по нему на Масленицу-2026.

Для приготовления не нужно ни молока, ни яиц, ни даже дрожжей. Блины не зря называют "Экономные", вы точно не вложите много средств в блинное тесто, по факту, туда нужны мука и вода.

Если вас интересует необычный способ замешивания блинного теста, то вам точно будет полезно приготовление блинов из бутылки.

Для приготовления пригодятся такие продукты:

  • 500 мл воды;
  • 250 г муки;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 г соды;
  • 0,5 ч. л. соли.

Способ приготовления

  1. Сначала смешиваем сухие продукты в глубокой миске. К муке добавляем соль, сахар и соду, перемешиваем ложкой.
  2. Вторым шагом понемногу добавляем воду. Именно этот вариант помогает избежать появления в тесте комков. Некоторые в жидкость вводят муку, но это неверно, такое тесто придётся взбивать миксером.
  3. Теперь доливаем в тесто масло, оно не только сделает вкус блинов богаче, но и минимизирует пригорание к сковороде, под каждый блинчик масло лить не придётся.
  4. Оставляем тесто на 15-20 минут, а потом начинаем жарить блины.

Тесто по этому рецепту не получается сладким, в блины можно заворачивать любую начинку, даже и солёную. А если хотите подать по-царски, то ставьте на стол к блинам красную икру.

Подача блинов может быть разной - или заворачиваем в них начинку, формируя треугольник, трубочку или треугольник, или же раскладываем на блюде, подавая начинку отдельно. Можно приготовить и блины с припёком, в этом варианте тонкий слой начинки кладётся на блин прямо в сковороду и переворачивается с ним на другую сторону, прижариваясь к тесту.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какую интересную начинку для блинов можно приготовить на Масленицу.

Автор:
Марина Котова
Полезное
