Заворачиваю семена в тряпку: И понимаю простую вещь - некоторые летят в мусор сразу

Опубликовано: 19 февраля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Дачники точно знают, для чего нужно заворачивать семена в ткань.

Не каждый начинающий огородник знает, для чего необходимо заворачивать в ткань семена, а вот дачники с большим опытом этим секретом пользуются постоянно. Совершили 1 действие, и поняли простую истину.

Информацией делятся на канале "Дачные заметки", принимайте её во внимание и используйте перед началом дачного сезона.

Заворачивание семян в ткань поможет вам понять, стоит ли их высаживать, или лучше отправить в помойку сразу. Особенно это относится к семенам не первой свежести. Так что если вы нашли на дальней полке забытый пакетик, то срочно его проверьте.

Намочите ткань или марлю, выложите 10 семян и прикройте вторым слоем ткани, после чего всю конструкцию заверните в полиэтилен. Оставьте семена в тёплом месте на 5-10 дней, а потом оцените результат. Если проросло половина и меньше, то смело выбрасывайте весь пакет, толку от него точно не будет.

Также можно проверить "кондиционность" семян иначе. Наливаем в стакан воду, всыпаем чайную ложку соли, перемешиваем. В соляной раствор опускаем семена на 10 минут. Если большинство осталось плавать на поверхности - всходов можно не ждать, выбрасывайте без сожаления.

Можно попробовать повысить всхожесть. Нужно, если при проверке взошли больше половины семян, но хочется - более мощного результата. Разводим по инструкции Циркон или Эпин и замачиваем семена на ночь, после этого сажаем в землю. Это повысит вероятность всходов.

Хорошим стимулятором роста является сок алоэ, но нужно использовать старый лист, которому не менее 3 лет, и перед полученем сока выдержать его 5 дней в морозилке. Это поможет активировать полезные компоненты, которые повлияют на всхожесть семян.

Автор:
Марина Котова
