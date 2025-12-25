Городовой / Город / Редкий гость в нашем небе: волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Россией
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Редкий гость в нашем небе: волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Россией

Опубликовано: 25 декабря 2025 23:00
Редкий гость в нашем небе: волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Россией
Редкий гость в нашем небе: волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Россией
Городовой ру

В различных регионах России зафиксировано необычное появление волшебных саней.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) вновь сообщило о пролёте волшебных саней с оленями Санта-Клауса над территорией России.

Согласно данным ведомства, сани были замечены радарами на Чукотке, в различных районах Сибири, а также над городами Дальнего Востока, регионом Урала и Поволжья.

Путешествие сказочного персонажа продолжилось над Замбией. В настоящее время упряжка двигается в восточном направлении. Отслеживание маршрута началось в полдень по московскому времени.

Информация о полёте Санта-Клауса публикуется на официальной интернет-площадке командования ежегодно 24 декабря. Эта традиция существует уже почти семь десятилетий.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью