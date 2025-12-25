Редкий гость в нашем небе: волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Россией

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) вновь сообщило о пролёте волшебных саней с оленями Санта-Клауса над территорией России.
Согласно данным ведомства, сани были замечены радарами на Чукотке, в различных районах Сибири, а также над городами Дальнего Востока, регионом Урала и Поволжья.
Путешествие сказочного персонажа продолжилось над Замбией. В настоящее время упряжка двигается в восточном направлении. Отслеживание маршрута началось в полдень по московскому времени.
Информация о полёте Санта-Клауса публикуется на официальной интернет-площадке командования ежегодно 24 декабря. Эта традиция существует уже почти семь десятилетий.
