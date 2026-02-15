Городовой / Полезное / Даже дохлый замиокулькас "слетит с катушек": будет впускать побеги как ненормальный – простая подкормка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Даже дохлый замиокулькас "слетит с катушек": будет впускать побеги как ненормальный – простая подкормка

Опубликовано: 15 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Даже дохлый замиокулькас "слетит с катушек": будет впускать побеги как ненормальный – простая подкормка
Даже дохлый замиокулькас "слетит с катушек": будет впускать побеги как ненормальный – простая подкормка
Городовой ру
Чем подкормить замиокулькас

Замиокулькасы, как правило, демонстрируют очень медленный рост в горшечных условиях из-за дефицита питательных элементов. Для стимуляции активного развития новых побегов рекомендуется применение экономичной и высокоэффективной подкормки. Подробнее рассказала опытный специалист Ксения Давыдова.

Весной замиокулькасы испытывают потребность в кальции и магнии. Спасти ситуацию поможет простая "народная" подкормка.

Для приготовления раствора потребуется 1 грамм сульфата магния и 2 таблетки глюконата кальция на литр воды. После тщательного перемешивания компонентов раствор готов к применению для полива.

Рекомендуется проводить данный полив дважды в месяц. Вскоре после начала применения подкормки можно будет наблюдать значительные изменения в развитии замиокулькаса. Даже капризные растения начнут активно формировать новые побеги, и этот процесс будет продолжаться в течен.

Глюконат кальция способствует повышению иммунитета замиокулькаса, укреплению его корневой системы и стимулированию активного развития растения в течение всего года. Сульфат магния, в свою очередь, улучшает цвет и плотность листьев, а также их общую структуру.

Ранее мы рассказали, чем подкормить герань ранней весной.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью