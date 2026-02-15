Даже дохлый замиокулькас "слетит с катушек": будет впускать побеги как ненормальный – простая подкормка

Замиокулькасы, как правило, демонстрируют очень медленный рост в горшечных условиях из-за дефицита питательных элементов. Для стимуляции активного развития новых побегов рекомендуется применение экономичной и высокоэффективной подкормки. Подробнее рассказала опытный специалист Ксения Давыдова.
Весной замиокулькасы испытывают потребность в кальции и магнии. Спасти ситуацию поможет простая "народная" подкормка.
Для приготовления раствора потребуется 1 грамм сульфата магния и 2 таблетки глюконата кальция на литр воды. После тщательного перемешивания компонентов раствор готов к применению для полива.
Рекомендуется проводить данный полив дважды в месяц. Вскоре после начала применения подкормки можно будет наблюдать значительные изменения в развитии замиокулькаса. Даже капризные растения начнут активно формировать новые побеги, и этот процесс будет продолжаться в течен.
Глюконат кальция способствует повышению иммунитета замиокулькаса, укреплению его корневой системы и стимулированию активного развития растения в течение всего года. Сульфат магния, в свою очередь, улучшает цвет и плотность листьев, а также их общую структуру.
