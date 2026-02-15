Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Гомеля на машине?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Гомеля на машине составляет 965 км. Это расстояние можно преодолеть примерно за 11–13 часов в зависимости от скорости движения и остановок.
На маршруте из Санкт-Петербурга в Гомель нет платных трасс. Дорога проходит через Ленинградскую, Псковскую области России и Витебскую, Могилёвскую области Беларуси, но на всём её протяжении проезд остаётся бесплатным.
Маршрут включает такие участки, как трассы Р-23 и М-8 «Холмогоры» (на некоторых отрезках), однако ни одна из них не имеет платных участков. Трасса М-8 «Холмогоры» соединяет Москву с Архангельском и на всём протяжении остаётся бесплатной для всех категорий транспорта.
По пути из Питера до Гомеля встречаются такие населённые пункты, как Пушкин, Гатчина, Луга, Псков, Опочка, Невель, Городок, Орша, Могилёв и другие.