180 гектаров тишины и загадок: что происходит в Таицком парке, забытом наследии Демидовых под Петербургом

Происхождение названия и родники
О названии Тайцы существует несколько версий.
Одна из наиболее популярных — от слова "тайна". В окрестностях били родники, известные в Петрово время как Ганнибальские ключи. По народным преданиям, древние племена считали их священными и скрывали от чужих глаз. Это не подтверждённый факт, а устное предание, но оно стало частью образа парка.
Будущее усадьбы
Таицкий парк остаётся доступным для прогулок, хотя его территория меньше, чем кажется по карте. Уже несколько лет обсуждается проект реставрации главного дома и создание в нём областного художественного музея имени Н. К. Рериха.
Пока решения не реализованы, но парк постепенно привлекает всё больше тех, кто ищет тишину и атмосферу старой усадьбы.