Горсть в септик раз в год – и откачка не нужна: в грунт будет уходить кристально чистая вода
Полезное

Горсть в септик раз в год – и откачка не нужна: в грунт будет уходить кристально чистая вода

Опубликовано: 8 февраля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Горсть в септик раз в год – и откачка не нужна: в грунт будет уходить кристально чистая вода
Горсть в септик раз в год – и откачка не нужна: в грунт будет уходить кристально чистая вода
Городовой ру

Выгребные ямы и септики могут создавать определенные трудности для владельцев частных домов. Со временем на внутренних поверхностях резервуаров образуется жировой налет, что приводит к ухудшению дренажных свойств. Как следствие, отток воды замедляется, и возникает необходимость в регулярном обращении к услугам ассенизации.

Существует природное решение данной проблемы. Автор канала «Строительство дома. Просто о сложном» предлагает абсолютно бесплатное и натуральное средство, способное эффективно растворять органические отложения в выгребных ямах и оптимизировать функционирование септиков.

Для этого потребуется гриб-трутовик, который широко распространен в лесных массивах, поскольку является паразитом деревьев. Важно отметить, что на данном грибе обитает другой почвенный гриб — триходерма, который и способствует очистке сточных вод. Его необходимо ввести в септик.

Триходерма является паразитом патогенных микроорганизмов. В септике созданы все благоприятные условия для ее развития: влажность, тепло и органические вещества для питания. Этот гриб способен перерабатывать отходы и жировую пленку.

Эффект проявляется в течение нескольких дней и имеет накопительный характер.

В резервуар можно поместить 3-4 небольших трутовика. По утверждению автора, однажды он поместил в свой септик гриб массой 15 кг. Спустя несколько лет данный организм самостоятельно разлагается и исчезает, не создавая дополнительного объема отходов в резервуаре.

Ранее мы рассказали, как очистить дымоход.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
