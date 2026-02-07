Не соль и не крахмал: пару горстей в топку – и сажа с нагаром отвалятся струпьями. Как очистить дымоход

Горящий огонь в камине или печи — это уют и комфорт долгими вечерами. Однако за этим ощущением домашнего очага скрывается необходимость ухода за дымоходом. Слой нагара и сажи, который копится на его стенках, не просто снижает тягу, заставляя огонь «капризничать». Он может стать причиной скопления в помещении опасного, не имеющего запаха, угарного газа, рассказал автор блога «Мастер-Ок».

Многие уверены, что для решения проблемы нужно обязательно вызывать мастера или использовать специальные химические составы. Однако есть неожиданный народный способ, который поможет поддерживать дымоход в порядке.

Помогут обычные картофельные очистки. В них содержится большое количество крахмала, который при высоких температурах воздействует на сажу. Он не сжигает ее, а скорее разрыхляет и делает структуру нагара более хрупкой. После этого нагар легче осыпается вниз.

ВАЖНО: Применять этот метод лучше всего для профилактики, не дожидаясь, когда тяга станет критически слабой. Во время активного горения дров в хорошо растопленную печь или камин нужно бросить примерно половину ведра сухих или свежих картофельных очисток.

Под воздействием высокой температуры крахмал начнет активно работать, воздействуя на слой отложений в трубе. Часть сажи осыплется сразу в топку, а оставшаяся станет рыхлой и в ближайшие дни будет постепенно опадать. После такой процедуры рекомендуется аккуратно почистить топку от осыпавшейся сажи.

Повторяйте такую процедуру каждые полгода. Этого интервала будет достаточно, чтобы поддерживать дымоход изнутри в чистоте.

