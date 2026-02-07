Наносим губкой - и на 60°C: манжета стиральной машины скрипит от чистоты - ни налета, ни плесени

Как очистить уплотнитель в дверце стиральной машины — таким вопросом задаются многие хозяйки. В складках манжеты застаивается вода, накапливаются остатки порошка и кондиционера, скапливается мелкий мусор. Влажность и грязь — идеальные условия для появления черного налета, плесени и неприятного запаха.
Чтобы очистить ее, можно приобрести специальные средства, или же воспользоваться домашними. Часто в магазинных те же действующие вещества, но в другой упаковке и по более высоким ценам.
Как почистить манжету стиральной машины от грязи и плесени
Обязательно отключите стиральную машину от сети. Сделайте сами скребок для механической очистки манжеты: оберните ненужную пластиковую карту (например, скидочную карту закрывшегося магазина) в несколько слоев тряпкой из микрофибры.
Аккуратно отогните резинку и тщательно прочистите складки импровизированным скребком. Затем протрите манжету насухо чистой тканью.
Если плесени нет, для дезинфекции можно воспользоваться кашицей из пищевой соды и воды или раствором хозяйственного мыла.
Против чёрного налёта и плесени хорошо работает хлорный отбеливатель. Нужно нанести неразбавленное средство губкой или старой зубной щеткой на манжету и оставить на 30–60 минут. Затем обязательно тщательно смыть отбеливатель.
Завершая чистку, запустите короткую стирку без белья при температуре 60°C, чтобы убрать остатки чистящего средства и грязи. После завершения цикла насухо вытрите манжету и оставьте дверцу люка открытой на несколько часов для полного проветривания и просушки.
