Наносим губкой - и на 60°C: манжета стиральной машины скрипит от чистоты - ни налета, ни плесени
Наносим губкой - и на 60°C: манжета стиральной машины скрипит от чистоты - ни налета, ни плесени

Опубликовано: 7 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media

Как очистить уплотнитель в дверце стиральной машины — таким вопросом задаются многие хозяйки. В складках манжеты застаивается вода, накапливаются остатки порошка и кондиционера, скапливается мелкий мусор. Влажность и грязь — идеальные условия для появления черного налета, плесени и неприятного запаха.

Чтобы очистить ее, можно приобрести специальные средства, или же воспользоваться домашними. Часто в магазинных те же действующие вещества, но в другой упаковке и по более высоким ценам.

Как почистить манжету стиральной машины от грязи и плесени

Обязательно отключите стиральную машину от сети. Сделайте сами скребок для механической очистки манжеты: оберните ненужную пластиковую карту (например, скидочную карту закрывшегося магазина) в несколько слоев тряпкой из микрофибры.

Аккуратно отогните резинку и тщательно прочистите складки импровизированным скребком. Затем протрите манжету насухо чистой тканью.

Если плесени нет, для дезинфекции можно воспользоваться кашицей из пищевой соды и воды или раствором хозяйственного мыла.

Против чёрного налёта и плесени хорошо работает хлорный отбеливатель. Нужно нанести неразбавленное средство губкой или старой зубной щеткой на манжету и оставить на 30–60 минут. Затем обязательно тщательно смыть отбеливатель.

Завершая чистку, запустите короткую стирку без белья при температуре 60°C, чтобы убрать остатки чистящего средства и грязи. После завершения цикла насухо вытрите манжету и оставьте дверцу люка открытой на несколько часов для полного проветривания и просушки.

Ранее Городовой рассказывал, как сэкономить на ремонте, руководствуясь одним правилом строителей.

Автор:
Алина Владимирова
