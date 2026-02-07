Не сорт, а передовик производства: шпарит 100500 плодов даже в поганое лето – не болеет фитофторой

Новости по теме

«Собирать надо зелеными»: как спасти томаты от фитофторы

Перейти

Необычный, но вкусный салат с крабовыми палочками "Нежный вечер": улетное сочетание ингредиентов – просто и сытно

Перейти

Не сорт, а урожайная база в теплице: идеален для консервирования и не болеет - по 130 плодов с куста

Перейти

Из 100500 сортов сажаю 1 – и горя не знаю: плоды шпарит как ненормальный, томаты по 300 гр. и слаще меда

Перейти

Не гибрид, а огуречный завод: штампует зеленцы как заведенный даже на Севере – урожай собираем мешками, до 10 кг с 1 куста

Перейти