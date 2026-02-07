Не сорт, а передовик производства: шпарит 100500 плодов даже в поганое лето – не болеет фитофторой

Среди дачников особенно ценятся сорта томатов, отличающиеся сладким вкусом. Несмотря на то что многие культуры обладают выраженной кислинкой, существуют сорта с превосходными вкусовыми качествами.
Рекомендуем обратить внимание на сорт «Медок». Его название уже указывает на сладкий, медовый привкус плодов, что делает их идеальными для употребления в свежем виде.
Данный сорт представляет собой коктейльный гибрид с плодами оранжевого цвета. Томаты небольшие, их вес обычно не превышает 50 г, что делает их прекрасным выбором для салатов, сервировки блюд, закусок и цельноплодного консервирования.
Сорт относится к раннеспелым: первый урожай можно получить уже через 106 дней после появления всходов. Посев семян на рассаду рекомендуется производить в феврале.
«Медок» демонстрирует высокую устойчивость к фитофторе, корневым гнилям, вертициллезу и другим распространённым заболеваниям томатов. Он подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте.
