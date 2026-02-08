Необычный, но вкусный салат с крабовыми палочками "Нежный вечер": улетное сочетание ингредиентов – просто и сытно

Автор кулинарного Дзен-канала "Розовый баклажан" (18+) поделилась рецептом необычного, но очень вкусного салата с крабовыми палочками "Нежный вечер". Такое блюдо покорит и домашних, и гостей с первой ложки. При этом они ни за что не догадаются, из чего оно приготовлено. Ведь ингредиенты в этом салате сочетаются совершенно удивительным и удачным образом.
Что понадобится:
- крабовые палочки – 250 граммов;
- рис – 100 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- зеленый лук – 70 граммов;
- консервированная кукуруза – 70 граммов;
- соль, перец, майонез – по вкусу.
Как приготовить:
Сперва нужно отварить рис до готовности. Яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки нарезать кубиком и отправить в салатник. С консервированной кукурузы слить жидкость и добавить к крабовым палочкам. Сварившиеся яйца нарезать кубиком и отправить их в салатник вместе с рисом.
Апельсин очистить от кожуры, убрать косточки, грубые прожилки и нарезать кубиком. Откинуть на сито и чуть отжать лишнюю влагу. Мелко порубить зеленый лук. Все отправить в салатник. Добавить соль, перец, заправить майонезом и подать к столу.
Отзывы кулинаров:
Интернет-пользователи поблагодарили автора за необычный рецепт и поделились собственными кулинарными идеями и вариантами салатов с крабовыми палочками:
"Мы вместо риса мелко режем пекинскую капусту, в конце добавляем морскую капусту консервированную. Получается очень вкусный и легкий салат".
"А я вместо апельсина использую свежий огурец. Тру на крупной терке".
"Палочки, натертая на крупной терке капуста, яйца, огурцы, немного болгарского перца, кукуруза, майонез – и получится легкий салат".
