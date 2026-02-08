Необычный, но вкусный салат с крабовыми палочками "Нежный вечер": улетное сочетание ингредиентов – просто и сытно

Автор кулинарного Дзен-канала "Розовый баклажан" (18+) поделилась рецептом необычного, но очень вкусного салата с крабовыми палочками "Нежный вечер". Такое блюдо покорит и домашних, и гостей с первой ложки. При этом они ни за что не догадаются, из чего оно приготовлено. Ведь ингредиенты в этом салате сочетаются совершенно удивительным и удачным образом.

Что понадобится:

крабовые палочки – 250 граммов;

рис – 100 граммов;

яйцо – 3 шт.;

апельсин – 1 шт.;

зеленый лук – 70 граммов;

консервированная кукуруза – 70 граммов;

соль, перец, майонез – по вкусу.

Как приготовить:

Сперва нужно отварить рис до готовности. Яйца сварить вкрутую. Крабовые палочки нарезать кубиком и отправить в салатник. С консервированной кукурузы слить жидкость и добавить к крабовым палочкам. Сварившиеся яйца нарезать кубиком и отправить их в салатник вместе с рисом.

Апельсин очистить от кожуры, убрать косточки, грубые прожилки и нарезать кубиком. Откинуть на сито и чуть отжать лишнюю влагу. Мелко порубить зеленый лук. Все отправить в салатник. Добавить соль, перец, заправить майонезом и подать к столу.

Отзывы кулинаров:

Интернет-пользователи поблагодарили автора за необычный рецепт и поделились собственными кулинарными идеями и вариантами салатов с крабовыми палочками:

"Мы вместо риса мелко режем пекинскую капусту, в конце добавляем морскую капусту консервированную. Получается очень вкусный и легкий салат". "А я вместо апельсина использую свежий огурец. Тру на крупной терке". "Палочки, натертая на крупной терке капуста, яйца, огурцы, немного болгарского перца, кукуруза, майонез – и получится легкий салат".

Ранее мы поделились рецептом салата со свеклой и горошком.