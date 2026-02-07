100 г на 10 л. воды – и о гнилых яблоках можно забыть: ни монилиоза, ни парши – мощная весенняя обработка

Каждый опытный садовод знает, что ранней весной важно обработать яблони, груши и другие плодовые деревья от монилиоза, парши и вредителей. Иначе на богатый урожай рассчитывать не придется. Какой раствор лучше выбрать, в Telegram-канале Procvetok (18+) объяснила биолог Юлия Кондратенок.

По словам эксперта, в начале марта крайне важно не допустить, чтобы перезимовавшие вредители и грибковые споры распространились и поразили плодовые деревья в новом дачном сезоне. Опрыскивать яблони и груши следует ранней весной, ведь медь, которая содержится в составе многих противогрибковых средств, работает при низких температурах. Это средство контактного действия, которое попадает на кору и работает несколько недель. Особенно если обходится без осадков.

Как отметила Юлия Кондратенок, опрыскивать плодовые деревья можно 1%-ым раствором азофоса. Он готовится из расчета 100 граммов средства на 10 литров воды. Получившийся состав нужно перелить в опрыскиватель и обильно обработать яблони и груши.

Опрыскивать плодовые деревья важно при температуре воздуха +5 градусов, до того, как распустятся почки. Это защитит яблони и груши от монилиоза, парши, листовой пятнистости и других заболеваний.

Личный опыт дачников

Садоводы поблагодарили Юлию Кондратенок за советы и рассказали, чем сами обрабатывают сад весной:

"Я опрыскиваю яблони 7%-ным раствором мочевины. Спасает и от вредителей, и от грибковых болезней". "Не стоит забывать и про бордоскую жидкость. Весной будет достаточно 3%-ого разведения". "Ранней весной, как только почки начнут лопаться, обрызгивайте актарой по веткам, по стволу, даже полить ею можно. Чем она мне нравится, что она с соком разносится по всему растению и срок действия до 3 недель. Вредителей не будет".

