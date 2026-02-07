Самый специфичный и бюджетный город-курорт России: арбузы, кумыс и много соли

Рядом с границей России и Казахстана, в Оренбургской области расположился неординарный и довольно бюджетный город-курорт, который ежегодно посещают до полумиллиона туристов. Здесь переполненные пляжи и шумные рестораны соседствуют с крупнейшей колонией для пожизненно заключенных "Черный дельфин". Многие приезжают в этот город каждый год, несмотря на довольно скромный сервис и противоречивые отзывы. Что же это за место и чем оно так притягивает путешественников? Об этом рассказала автор Дзен-канала "Под зонтиком" (18+).

Конечно, речь идет о Соль-Илецке. В городе проживает чуть более 26 000 человек. Но в сезон отпусков за счет туристов это количество вырастает в 10-15 раз. Что же так привлекает людей? Прежде всего, соленые озера и грязи. Некоторые пытаются здесь оздоровиться, а кто-то просто хочет отвлечься от суеты и почувствовать себя на курорте, но позволить себе поездку на Черное море не может из-за нехватки времени или финансов.

Ведь в Соль-Илецк приезжают в основном туристы из соседних регионов: из Башкирии, Татарстана и Самарской области. Реже из Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Такая поездка занимает от 8 до 12 часов, в то время как в Краснодарский край придется ехать двое суток.

Закрытая курортная территория

Соленые озера и грязи находятся на закрытой курортной территории, за вход на которую придется заплатить 400 рублей. Билет – разовый. Поэтому если вдруг захочется отойти в отель, то за вход на пляж потребуется раскошелиться снова. На территории курорта есть шезлонги, туалетные комнаты и душевые. Ими можно пользоваться бесплатно. За все остальные процедуры и развлечения придется платить.

Главная достопримечательность

Все на курорте пропитано солью. Она повсюду: оседает на одежде, коже, волосах. Поэтому отдых здесь весьма специфичный. Туристы в основном едут сюда, чтобы искупаться в самом соленом озере "Развал". Концентрация соли в нем настолько высока, что вода держит людей на поверхности, не позволяя утонуть. Прямо как в Мертвом море.

Аскетичный сервис

Однако сервис в Соль-Илецке пока оставляет желать лучшего. Многие путешественники жалуются на нехватку точек общепита, особенно в разгар сезона, а также на холодную воду в душе. Выбор жилья здесь не особенно велик. В основном люди снимают комнаты в домах и квартиры у местных жителей. Чем ближе к озерам, тем дороже. Стоимость колеблется от 500 до 3000 рублей в сутки. Многие хвалят Соль-Илецк за сладкие арбузы и кумыс. Однако и здесь, как повезет. По отзывам туристов, нередко им попадались водянистые арбузы и горьковатый кумыс.

В целом для бюджетного или непродолжительного отдыха Соль-Илецк довольно хорош. Здесь есть свой колорит, который ежегодно привлекает многих туристов. Кто-то возвращается сюда снова и снова, а кто-то зарекается, что больше в Соль-Илецк ни ногой. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет.

Отзывы туристов

Путешественники оставляют о Соль-Илецке противоречивые отзывы:

"Были в 2022 году здесь три семьи с детьми, самому маленькому 2 года. Ездили в начале августа. Нам все понравилось. Снимали дом недалеко от парка. На озере были каждый день по часа 4. Еду и пить брали всегда собой. Цена за вход была 300 рублей. Жили там 5 дней". "Были этим летом в Соль-Илецке. Это ужас полнейший! Народу как муравьев, после озер ополаскиваться приходилось ледяной водой, в туалетах грязно! За каждый вход на озера нужно платить 400 рублей с человека. На берегах валяются бинты и пластыри, лежаков не хватает! За что спрашивается берут деньги! На улицах везде мусор валяется, пойти некуда!" "На вкус и цвет товарищей нет. Мы этим летом с дочерью отдыхали в Соль-Илецке. Были в начале июля и нам очень понравилось. Во первых, не так дорого, как на берегу Черного моря, близко от родного дома. Мы из Самары. И жили мы в благоустроенном частном доме. Если на следующий год будем живы-здоровы, то поедем еще.

