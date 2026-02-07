Городовой / Полезное / Жаль, не знал раньше - сэкономил бы кучу денег: первое правило ремонта, о котором молчат строители
Жаль, не знал раньше - сэкономил бы кучу денег: первое правило ремонта, о котором молчат строители

Опубликовано: 7 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media

Решившись на ремонт, многие хозяева задаются вопросом: что делать в первую очередь — клеить обои или приводить в порядок потолки. Главное правило ремонтников — сначала выполнить всю «грязную работу» и ту, которая может испортить то, что уже сделано, пишет Юга.ру.

Ремонтные работы в квартире и доме делятся на три крупных этапа:

  • Черновые: демонтаж, штробление, прокладка проводов и труб, выравнивание поверхностей.
  • Монтаж конструкций: установка натяжных и подвесных потолков, гипсокартонных перегородок, дверей и окон.
  • Чистовая отделка: покраска, поклейка обоев, укладка ламината, укладка плитки, установка сантехники и розеток.

Сначала потолок — потом стены

В 95% случаев натяжной потолок монтируют до чистовой отделки стен. И вот почему.

  1. Чтобы закрепить профиль, придется сверлить стены. В процессе облако мельчайшей пыли намертво осядет на новые обои или слой свежей краски.
  2. Перфоратор создаёт ударную волну. Из-за вибрации может отклеиться верхний край обоев.
  3. Лестницы, инструменты, движения мастеров в тесном пространстве неминуемо приведут к царапинам, загрязнениям, а то и дырам на обоях.

Разумная последовательность работ

Придерживаясь схемы опытных строителей, можно минимизировать порчу отделки и необходимость что-то переделывать. Последовательность работ, которую они советуют - от самого раннего этапа к последующим.

  • Демонтаж старой отделки, штробление стен под проводку, прокладка коммуникаций, первичное выравнивание стен и потолка. Работайте сверху вниз: потолок, стены, пол.
  • Подготовка стен под чистовую отделку. Шпаклёвка, шлифовка и грунтовка стен. После этого стены готовы к покраске или поклейке обоев, но делать этого пока не нужно.
  • Монтаж натяжного потолка. Установка профиля и полотна на подготовленные стены. После монтажа обязательно тщательно убрать пыль.
  • Чистовая отделка стен: поклейка обоев или покраска. Верхний край аккуратно подрезается вплотную к потолочному профилю.
  • Установка декоративного плинтуса. Он завершает интерьер, маскируя технологический зазор между потолком и стеной.

Практичный подход к ремонту бережет время, нервы и позволяет избежать незапланированных трат на покупку испорченных материалов и переделку, напоминают профессионалы.

Ранее Городовой рассказал, какой цвет в интерьере будет трендовым в 2026 году.

Автор:
Алина Владимирова
